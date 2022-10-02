«Мир достигается посредством компромисса» — обозреватель Figaro призвал все стороны украинского конфликта к уступкам

Западные лидеры в последнее время привыкли высмеивать предупреждения Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия на Украине, рискуя обострить ситуацию ещё сильнее, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. Однако для достижения мира всем сторонам необходимо пойти на компромисс друг с другом и добиться взаимопонимания, считает автор статьи.



AP

В последние дни на Западе принято высмеивать предупреждения Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия на Украине и называть их блефом, забывая, что российский президент теперь считает присоединённые территории частью своей страны и может отреагировать в соответствии с тем, что предписывает и позволяет его ядерная доктрина, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. «Если он сочтёт, что мы нападаем на его дом, и будет относиться к тем, кто поддерживает эту атаку, как к активным участникам боевых действий, мы вступим в открытую войну против России», — предупреждает автор.

Однако призывы к осторожности отныне приравниваются к трусости, сетует журналист. Возможно, к искажению западного понимания международных отношений привела память о Мюнхенском соглашении, дисквалифицировавшая идею мира на основе компромисса, предполагает обозреватель. При этом, как показала история, мир чаще достигается посредством компромисса, а не примирения на основании общего мировоззрения, и требует жертв с обеих сторон, подчёркивает Бок-Коте.

Если Западной империей, которая не признает себя таковой, движет соблазн установить власть над всем миром, с помощью одинаковых для всех норм, правил и ценностей, то РФ — империя территориальная, основанная на определении «многополярности» международной системы. У неё нет намерения распространяться на всю планету, но она желает быть бесспорным правителем в том уголке мира, на который у неё есть претензии. По определению, эти два стремления призваны противостоять друг другу, считает журналист.

Неоспоримо, что необходимо понять политико-историческую психологию русских, чтобы заключить с ними мир, однако хотелось бы, чтобы они также с пониманием относились к прибалтийцам или полякам, присоединившимся к НАТО исключительно в целях самозащиты, пишет Бок-Коте.

Также следует понять украинцев, которые, чтобы сохранить и восстановить свой суверенитет, делают все, чтобы превратить свой конфликт с Россией в мировую войну, что стало бы катастрофой для человечества. «Нам нужны политики, способные смотреть на мир с этой точки зрения, держась подальше как от чистого цинизма, так и от несбыточной мечты о вечном мире», — заключает обозреватель.