 

Дизайнер назвал три простых способа визуально расширить небольшую комнату

02.10.2022, 6:46, Разное
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Стоимость недвижимости растет, а значит, далеко не все могут приобрести просторную квартиру. Зачастую приходиться покупать небольшое жилье, довольствоваться малым. Но при ремонте возникает вопрос, как хотя бы визуально расширить комнату. Таких способов несколько, и о них рассказал эксперт.

По словам Александра Осипова, это можно сделать с помощью цвета. Расширить небольшое пространство позволит окрашивание дальней стены в светлые тона. Яркие и более заметные детали дизайнер посоветовал помещать на передний план. Так возникает иллюзия, которая размывает очертания на заднем плане и создает эффект более просторной комнаты.

Еще один способ визуального расширения небольшого помещения – установка более массивных предметов на передний план, а мелких – на задний. Осипов отметил, что варьируя масштабы мебели, которая есть в комнате, можно изменить ее глубину, сделать ее гораздо вместительнее. Также могут помочь зеркала.

Монохромный интерьер – еще один способ расширить комнату визуально, причем не только горизонтально, но и вертикально. Не стоит забывать о потолке. Он не должен выбиваться, а, напротив, сочетаться с другими стенами и предметами.


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