 

Мнение: О первой потере российской территории

02.10.2022, 4:40, Разное
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Что ж, границы России после принятия новых территорий и правда «нигде не заканчиваются». Что допускает и некотороые вольности при обращении с ними. По вполне объективным причинам: бесконечность не может быть замкнута на замок.

Что и привело к сегодняшним событиям.

Канва их известна по сообщениям МО РФ. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи».

Красный Лиман – это территория в административных границах ДНР, принятой накануне в состав России. Да, формально, ещё не полностью принятой, но подпись президента и верховного главнокомандующего под соответствующими договорами поставлена. И вот, не успели просохнуть чернила – успешный отвод.

Причины?

Наверное, лучше, чем сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, уже и не скажешь.
«Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане. Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа.

Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать лёгкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа “Ахмат”, мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление… [Но] сегодня мы оставили несколько населённых пунктов и большой участок территории.

Обидно не то, что Лапин – бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

Армейский непотизм не доведёт до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твёрдого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчинённого нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время»
И, что интересно, его, по некоторым данным, поддержал «кремлёвский повар» Евгений Пригожин. Не сказать, чтобы руководитель кухни и глава Чечни были из тех, кто пороха не нюхал. В отличие от многих. А потому их слова имеют вес. Наверное…

Военкоры, впрочем, уверяют, что не только в генералах дело. Ибо «выше головы не прыгнешь». И ниточки идут «наверх».

Короче говоря, «окопная правда» вступила в бой с мнением генералитета. И кто же на этот раз победит? И какова будет цена этой победы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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