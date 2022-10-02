 

Der Spiegel – Шольц пообещал Швеции и Дании помочь с расследованием на «Северных потоках»

02.10.2022, 4:25, Разное
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Германия окажет Дании и Швеции поддержку в расследовании повреждений и утечек на обеих нитках газопровода «Северный поток», пообещал канцлер Олаф Шольц. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, Берлин вместе с партнёрами и союзниками также намерен усилить защиту критически важных объектов инфраструктуры от диверсий.


АР

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Дании и Швеции поддержку в расследовании после взрывов на газопроводе «Северный поток», пишет немецкий журнал Der Spiegel. Об этом сообщил в пятницу вечером пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт после видеоконференций канцлера с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с главами правительств Дании, Швеции и Норвегии по поводу повреждения газопроводов.

«Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на преднамеренный акт саботажа на газопроводах», — отметил Хебештрайт. По его словам, Германия вместе со своими партнёрами и союзниками в НАТО и ЕС также «усилит меры предосторожности и защиту от диверсий в отношении критически важных объектов инфраструктуры».

Норвегия приняла поддержку Франции, Германии и Великобритании, заявил глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре. «Мы ведём переговоры с нашими союзниками об увеличении (военного) присутствия в норвежском секторе», — добавил он.

По словам Стёре, на данный момент нет никаких признаков того, что нефтяные объекты Норвегии находятся под прямой угрозой. В то же время он понимает озабоченность этим вопросом в свете недавних инцидентов в Балтийском море. Норвегия является одним из важнейших поставщиков нефти и газа в Европе, отмечает Der Spiegel.

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, в связи с угрожающей ситуацией федеральная полиция сейчас демонстрирует присутствие на море «всеми имеющимися силами». «Мы серьёзно относимся к текущим угрожающим ситуациям — и защищаем себя», — заявила она.

Федеральная полиция обладает «специализированными возможностями для вмешательства в конкретные опасные ситуации», отметила Фезер. Для этого имеются современные полицейские вертолёты, новые корабли и морские возможности спецназа. В области кибербезопасности также «в последнее время были объединены силы и усилены меры защиты».

На этой неделе в датских и шведских водах были обнаружены четыре утечки на обоих газопроводах «Северный поток», идущих из РФ в Германию. Хотя газопроводы сейчас не эксплуатируются, они заполнены газом по техническим причинам, поясняет издание.

Пока неясно, кто несёт ответственность за пробоины и утечки. С разных сторон, включая Украину, высказывались подозрения, что за повреждениями может стоять Кремль, однако РФ это отрицает. Президент Владимир Путин в пятницу обвинил в повреждении газопроводов Запад и назвал это «саботажем», заключает Der Spiegel.

 


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