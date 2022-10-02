 

NBC – в США оправдали моряка, обвинённого в поджоге военного корабля

02.10.2022, 4:25, Разное
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Обвинявшийся в умышленном уничтожении военного корабля Bonhomme Richard моряк ВМС США Райан Мэйс был признан невиновным, пишет NBC. Отмечается, что дело Мэйса рассматривали два года, с тех пор как на Bonhomme Richard произошёл пожар.

Моряк ВМС США Райан Мэйс был признан невиновным в причинении пожара, уничтожившего американский военный корабль Bonhomme Richard в Калифорнии. Мэйса оправдали по делу о преднамеренном поджоге и нанесении ущерба судну в 2020 году.

ДЖОРДИ ТОРРЕС, адвокат: Райан Мэйс убедительно и последовательно отрицал вину, настаивал на своей невиновности с самого начала, ещё задолго до того, как встретил кого-либо из нас. К счастью, сегодня военный судья подтвердил эту невиновность. Он основал свой вердикт на доказательствах.

РАЙАН МЭЙС, моряк: Я ждал очень долго. Я могу сказать, что последние два года были самыми трудными в моей жизни. Я потерял своё время с друзьями, я потерял друзей, я потерял время с семьёй, вся моя карьера на флоте была уничтожена. Я стремлюсь начать всё сначала. Я благодарен судье, который заслушал доказательства и очистил моё имя.

Дата выхода в эфир 01 октября 2022 года.


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