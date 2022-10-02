Мнение: Россия потеряла союзников

С некоторых пор, но уже довольно давно, военный агитпроп России освоил тонкую пропагандистскую технологию: во всех сводках про положение дел на фронтах российские войска стали звать «союзными». Я сначала всё не мог врубиться – какие, к черту, «союзные войска»?? О ком речь? Они «батьку», что ли, имеют в виду («Союзное государство России и Белоруссии»)? Так ведь нет – белорусы как раз все 7 месяцев ловко уклоняются от участия в СВО, их войск там нет!

Хотя задумка придворных политтехнологов понятна: говорить все время про войска российские – сыпать соль на раны, подчеркивать лишний раз, что Россия в полной изоляции и воюет непонятно за что в полном одиночестве; «на это мы пойтить не могём». И, с другой стороны, «союзные войска» содержат в себе не только липовую надежду, что у РФ и впрямь в мире есть какие-то союзники, но и звучат музыкой для ополоумевших совков, составляющих львиную долю народонаселения РФ: они ведь наверняка услышат в слове «союзный» отсылку к своему любимому Советскому Союзу, то есть, в их представлении, к вожделенной «Стране Лимонии, стране без забот»! Ностальгия!

Словом, агитпропу так понравилось, что они вообще почти перестали упоминать прилагательное «российские» – почти полностью перешли на эпитет «союзные». Но с кем «союз»-то у этих гениев пиара – вот что я не мог понять. И лишь недавно догадался: «союзные» – это «мобики» из ДНР и ЛНР! Вот с кем, оказывается, у России «военный союз» (в воспаленном воображении пиарменов из аптеки).

И сегодня, слушаю за ужином сводку по радио – опять, как ни в чем ни бывало, повторили: «Союзные войска оставили Красный Лиман, перейдя на более выгодные позиции». Понравилось!

Можно ли за это их всех, включая Конашенкова, привлечь за «фейки об армии»? Вполне.

Дело в том, что после «референдумов» и вчерашнего шабаша на Красной площади с участием Охлобыстина – им ведь придется опять забыть про «союзные войска». По их собственным представлениям – нет теперь больше ни ДНР, ни ЛНР. Они теперь «Россия». С кем же тогда «союз»? У России с Россией?

РФ снова одна-одинешенька. Всё воюет, никак не уймется.