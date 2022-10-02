Мнение: Иван вошел в роль?

Иван Охлобыстин – замечательный актер. Может войти в любую роль. Хоть праведника, хоть негодяя. Но не пойму, вот здесь он в роль вошел? Или он на самом деле такой?

Судя потому, что зрители не вошли в экстаз, не утопили актера в овациях, они тоже не смогли понять: Охлобыстин прикалывается? Или наоборот? Он представил, что находится на сьемочной площадке фильма о патриоте?

Даже из полной версия монолога актера, у меня нет ответа на вопрос, вынесенный в заголовок.

Какие будут версии? Иван вошел в роль и не вышел? Или как?



Фотографии Ивана Охлобыстина отсюда

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