Мнение: О расколе в «ближнем круге»

Сложно сказать, как отвод войск «на более выгодные рубежи» смотрится с точки зрения военной стратегии, но в чисто медийном плане вышла очередная «перегруппировка». Граничащая где-то с «жестом доброй воли». Немудрено, что в этот раз полыхнуло у людей совсем не диванного склада. Не теоретиков, но практиков, причём «вхожих».

В тот самый круг, разумеется.

Но это может быть не единственным расколом в упомянутой геометрической фигуре.

Помимо чеченского главы Рамзана Кадырова и «шеф-повара кремлёвской кухни» Евгения Пригожина невиданную доселе фронду проявил тот, от которого этого меньше всего чего-то подобного можно было ожидать. Правда, по другому поводу.

Как стало известно американской The Washington Post недавний обмен видных «азовцев», признанных в России террористами, на киевского «сбитого лётчика» и по совместительству кума Виктора Медведчука столкнулся буквально с оппозицией со стороны… руководства ФСБ России. По данным издания, «ФСБ была категорически против» неравноценного обмена, в ходе которого 200 военнослужащих украинского полка «Азов», запрещённого в РФ, обменяли на одного киевского политика, а пятерых руководителей этого же формирования и 10 иностранных наёмников, некоторым из которых были вынесены смертные приговоры в ДНР-ЛНР, на 55 российских военных. Службу якобы до крайности озаботила возможная негативная реакция в обществе на такой размен, совпавший по времени с объявлением частичной мобилизации.

Но, как утверждает WP, директору ФСБ Александру Бортникову пришлось подчиниться прямому приказу Владимира Путина. Для которого, как полагают современные кремленологи, принципиально важна поддержка немногих «своих».

Возможно, всё это — информационная «спецоперация», попытка вбить клин между высшим российским руководством и лично президентом. Но само её использование уже указывает на главную слабость Режима™, давно уже называемого персоналистским. Так что тут использовать Divide et Empera сам Бог велел.

Кстати сказать, такая стратегия хорошо сработала в 1916-м году, и к 1917-му от прежнего авторитета самодержца как среди народа, так и в «ближнем окружении» не осталось и следа. Что привело к Февралю, а затем и к Октябрю.

Запад тоже умеет в «можем повторить»?

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