Не нужна – Личное мнение

Тут некоторые не поняли, почему на самом деле прилетала Пугачёва в Россию. Гадали, что хочет продать замок или чего-то ещё.



Фото: Соцсети

Конечно, продажа недвижимости — это не та причина. Пугачёва прилетала, чтобы остаться в стране.

И точно так же очевидно, что Алла за месяц поняла, что никому она здесь фактически не нужна.

Хотелось, наверное, дать ей концерт или даже гастроли. Заработать, как прежде. Устроить представление или корпоратив.

Но фантазии разбились о существующую реальность — Пугачёва давно никому не нужна.

Хотелось ей прилететь, громко что-то сказать. Выступить. Не получилось, потому что время Пугачёвой прошло. И это нормально — так всегда бывает. Вот только странно, что Алле понадобился целый месяц, чтобы понять самой это.

Разве это не очевидно?

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