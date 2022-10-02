 

Canal 26 – 40% производимых в мире продуктов питания выбрасывается в мусор

02.10.2022, 3:01, Разное
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Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, 40% производимых в мире продуктов питания в конечном итоге выбрасывается в мусор, передаёт Canal 26. Как поясняется в материале, происходит это из-за потерь на различных стадиях производства и распространения продовольственных товаров.

Дорогие друзья, с вами вновь программа AM Noticias. Настало время поговорить о неутешительных данных относительно уровня бедности в мире. Подробности нам сообщит Науэль Кампанарио.  

НАУЭЛЬ КАМПАНАРИО, журналист Canal 26: Да, Андрес. Нам известно, что бедность тесно связана с питанием. В этом плане недавние данные дают понять, что почти половина производимых в мире продуктов выбрасывается в мусор.

Есть разные стадии производства продуктов питания — если объяснить это вкратце и в общих чертах, то есть такие этапы, как транспортировка, складирование, производство, обработка. На каждом из этих этапов происходят потери. И если объединить все эти категории, то получается 40 процентов.

40 процентов продуктов питания, выращиваемых и производимых в мире, в конечном итоге выбрасывается.

Эти данные были получены в рамках исследования Всемирного фонда дикой природы. Если спроецировать эту информацию на уровень нашей страны, то окажется, что она совпадает с последними данными по бедности в Аргентине, которые опубликовал Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины (INDEC). Доля бедных у нас составляет 36 процентов.

И тут мы перейдём к другой части нашей новости, которая состоит в том, что на мировом уровне более 80* миллионов человек ложатся спать, не удовлетворив своих базовых потребностей. А количество младенцев, имеющих при рождении недостаточный вес, составляет 20 миллионов человек.

Выходит, что у каждого седьмого младенца вес ниже рекомендуемого.

Кроме того, в Аргентине 15 процентов детей младше 18 лет страдают от отсутствия продовольственной безопасности. И это ещё данные за 2021 год.

Между тем расточительное использование продуктов питания отвечает за 10 процентов от всех выбросов парниковых газов. Речь тут на самом деле идёт о целой серии ситуаций, которые в совокупности представляют собой по-настоящему очень сложную тему.

Вам были представлены официальные данные как мирового, так и, разумеется, местного уровня.

Дата публикации 29 сентября 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).


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