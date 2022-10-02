 

Беззаботный попугай-путешественник рассмешил весь мир

02.10.2022, 2:43, Разное
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Хозяева этого милого попугая нашли оригинальный способ, как всегда быть с ним вместе. Вместо того, чтобы просить друзей или родственников последить за птичкой во время их путешествий, владельцы попугая решили никогда не разлучаться.

Иные бы просто поставили клетку в салон автомобиля, но эти ребята избрали более гуманный путь: сделали для птички мини-гамак из медицинской маски. Теперь их питомец может не только полностью расслабиться, покачиваясь в гамаке, но и радовать людей своими радостными песнями!

Судя по довольному и умиротворенному виду попугая, он очень доволен таким изобретением. Еще бы! Теперь пернатому другу видно обоих хозяев, а им, в свою очередь, можно не переживать о том, что попугайчик травмируется. Ведь даже, если машина наедет на дорожную яму, мини-гамак просто станет укачивать их питомца чуточку интенсивнее. Повезло так повезло!


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