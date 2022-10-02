Мнение: Растерянность

Состояние растерянности может иметь разные степени: от легкого замешательства до полной прострации и дезориентации, когда человек не понимает, где он и кто он.

Суть растерянности передает ее название: человек чувствует, что растерял себя.

В случае небольшой растерянности – растерял часть себя, в случае большой – полностью.

И если в случае простого замешательства человек может быстро прийти в себя, то в случае прострации приходить некуда: вместо себя – хаос обломков, ворох мелких пазлов, бесформенных и бессвязных

Вот что чувствует сильно растерянный человек.

Чтобы выйти из состояния растерянности, необходимо себя собрать.

Собрать – это значит брать части и соединять их.

Примерно так собираются пазлы, аналогия между тем и другим заметна.

Поэтому, если вы знаете алгоритм по сбору пазлов, вспомните его.

А если не знаете, я расскажу.

1. Общая картина

Начинается сбор пазлов с представления общей картины.

Надо увидеть или представить, что вы хотите в итоге собрать.

Сложность в том, что в состоянии большой растерянности вспомнить как вы себя ощущали и кем себя чувствовали очень сложно. Ощущения искажены и сбиты потоком негативных эмоций а, чтобы выйти из этого потока, вам нужно себя собрать. Получается замкнутый круг.

Большинство растерянных людей вместо себя стараются восстановить картину мира.

Им кажется, что растерянность связана с тем, что их картина мира разрушена.

Это главная ошибка – собирать картину мира вместо того, чтобы собрать себя.

Картина мира соберется, если вы соберете себя.

Поэтому вспомните себя. Вспомните хотя бы самые главные факты про себя: сколько вам лет, вспомните, как вы выглядели в хорошем настроении, чем вы занимались, чем интересовались.

В случае картонных пазлов картинка, которую надо собрать, нарисована на коробке.

Ваш портрет тоже нарисован на мнемонической коробке, из которых состоит память как шкаф со множеством полок и органайзеров.

Если же вам не удалось вспомнить себя, например вам кажется, что ваша профессия уже не востребована, с семьей связей нет и нет никаких других социальных принадлежностей, начинайте не с 1-го, а со 2-го.

Собирать пазлы, не видя итоговой картинки, очень сложно, но все-таки возможно.

2. Рамки

Второй шаг в деле собирания пазлов – рамки.

Многие думают, что границами все заканчивается, но с них все начинается.

Пазлы с ровным краем отделяются от общей массы и выкладываются в рамку.

Ровный край означает, что по другую сторону от рамки – нет личной территории, внутренний мир, личная территория и красное поле располагаются с этой стороны.

Такие пазлы надо отобрать и выложить в рамку

В деле собирания себя это означает, что вы должны определить свои ограничения.

Что вы можете прямо сейчас, чего нет.

Если вы помните, то возможности – это объективные границы, а желания – границы субъективные.

Лучше определить и то и другое.

Когда субъективные границы намного шире объективных, это одержимость, а когда наоборот, шире объективные границы, есть возможности, а желаний почти нет, это называется подавленность (депрессия, апатия, демотивация).

Вам нужно прикинуть разницу между объективными и субъективными границами, а для этого обрисовать для себя, что вы реально можете: на что у вас хватает денег, на что хватает физических сил, что вам позволяет закон, в чем у вас есть сторонники и сколько. А дальше определите для себя, что вы хотите из того, что можете, или что можете из того, чего хотите.

В идеале вам нужно как-то состыковать то и другое или хотя бы понять, почему оно не стыкуется: то ли вы слишком одержимы чем-то, то ли подавлены.

Одержимость – это значит буквально, что нечто вас держит, нечто владеет вами и часто достаточно признания своих реальных ограничений, достаточно обычной скромности и отказа от иллюзии всемогущества, чтобы вас отпустило. Это значит снять корону, узнали?

Подавленность бывает, когда вы хотели чего-то недоступного и фрустрировали свое стремление, чтобы не разочароваться в себе. Это тоже исправляется снятием короны, но сначала придется снять зеленый виноград, то есть признать, что вы натолкнулись на что-то недоступное и не захотели принять факт ограничений. А дальше нужно принять этот факт.

Только так выстраиваются нормальные границы: стыковкой желаний и возможностей.

И как только ваши границы выстроились, начинается аккумулирование энергии.

То, что мы называем собой – это все, что находится в наших границах.

3. Простые элементы

Ничего не добиваются те, кто пытаются собирать сложные пазлы линейно, последовательно.

Начинать надо со сборки отдельных элементов, самых простых, узнаваемых.

Смысл жизни к этому не относится, это сложная ментальная конструкция.

Смысл жизни появляется как итог собранного себя.

Нужно найти пазлы, на которых целиком изображены самые узнаваемые мелкие элементы.

Самые узнаваемые и простые детали внутреннего мира – это привычки.

Дурные привычки вроде пьянства потому и съедают людей, даже ненадолго потерявших себя, что привычки – это самая простая и живучая полевая конструкция, она состоит из двух-трех частей.

Полезные привычки сложней, это не совсем привычки, это скорее навыки, однако простые навыки похожи на привычки и их тоже легко вернуть и оживить.

С этого и надо начинать, если вы потеряли себя.

Это касается всех сценариев: и если вы уезжаете на новое место, и если вы остаетесь на старом, и даже если вы вдруг попали в тюрьму. Но в тюрьме форматировать вас будет тюремный режим, ваша личность от такой организации изменится, появятся совсем другие паттерны поведения. И в сложных условиях выживания вам тоже будет важно вернуть хотя бы малую часть своих старых хороших привычек, чтобы вернуть себя.

Не воспоминания возвращают человеку прежнюю идентичность, все воспоминания искажаются новой средой, а вот простая привычка – самый устойчивый паттерн.

Имеются в виду доступные привычки, вроде привычки чистить зубы и причесывать волосы, о которых писал Бруно Бетельгейм, когда описывал, как люди сохраняли себя в концлагерях. Такие привычки – ваши рабочие обязанности и повседневная забота о близких. Это может быть зарядка, пробежка, уборка, приготовление еды, это может быть музыка, рисование, чтение, любые небольшие дела, которые возвращают вам состояние нормальности, обычности, как сейчас модно говорить “в моменте”.

Каждый раз, когда вы делаете что-то, что раньше вы делали регулярно, ваша старая личность получает контур и вы можете вспомнить себя.

Большая ошибка пытаться восстановить себя за счет кредита от короны, то есть начать сочинять теории о "великой трансформации мира" по окончанию которой вы станете счастливей и богаче, чем есть.

Большая ошибка дать увлечь себя чужим безумным идеям, фанатизму или ненависти. И если вдруг кажется, что ненависть позволяет чувствовать себя сильней, это морок полевых паразитов, манипулирующих энергией толпы. Надо попытаться оставаться таким же человеком, каким вы были раньше в лучшие свои времена: скромным, рассудительным, миролюбивым.

Во время ломки старых паттернов очень важно сберечь все хорошее старое и постепенно построить новое, но очень опасно доверять тем полевым сущностям, которые внушают вам, что все будет прекрасно само собой без вашего участия. Это мошенники, которые предлагают вам вложить слить свою энергию в их пирамиды. Обогатятся они, а вы обнищаете.

Другие мошенники могут морочить вам голову мистикой, гаданиями и магией, не поддавайтесь безумию, не воображайте себя одним из тайных правителей мира. Лучшая защита от всякого рода мороков, полевых и прочих, мантра “я обычный”.

Лучше вернуть себе устойчивость и начать предпринимать какие-то конкретные шаги в сторону приемлемого будущего.

4. Спонтанные связи

Многие опытные собиратели пазлов говорят, что когда есть рамка и есть уже много простых деталей, пазл начинает собираться сам, словно в какой-то момент подключается магия.

Это действительно полевая магия, а точнее закон поля: если есть границы и есть простые фигуры, сложные фигуры и связи между ними восстанавливаются и достраиваются спонтанно.

Единство формы и содержания.

Этого никогда не узнают и не почувствуют те, кто начинают восстановления себя не с границ и простых привычек, а с попыток поднять самооценку и вернуть самоуважение.

На руинах личности вместо самоуважения растет корона.

Зато если вы собрали рамки, в которых вам можно действовать, собрали старые хорошие привычки и начали делать что-то простое из старой жизни, ваша личность начнет восстанавливаться.

И та спонтанность, с которой это начинает происходить, говорит о том, что вы делаете все верно и вам удалось восстановить поток, то есть ток в своем поле.

Вы почувствуете это по улучшению сна, мышления, по появлению мотивации и идей, по росту общей жизненной энергии, по готовности работать.

А идеальное состояние поля – это появление новых полезных знакомств, счастливых шансов и иного везенья.

“Везет” – это про силу потока в поле, который сам двигает человека. Но он приходит не извне, его надо восстановить изнутри. И бывают времена, когда не до везенья, “не до жиру, быть бы живу”.

Иногда приток энергии можно перепутать с кредитом эйфории и "веры", который дает корона.

Но корону очень легко отследить в таком случае, если вам вдруг кажется, что "завтра будет лучше, чем вчера", потому что Мироздание или Мировые Эгрегоры сделают вашу жизнь сытой, разрушив до основания все, что у вас есть, и отняв у вас сбережения.

С такими мыслями вы – просто лох, которого какие-то мошенники уговорили закопать свои монеты на пустыре и подождать счастья и богатства, убедив, что это не пустырь, а поле чудес.

Расскажите, друзья, как у вас настроение, какие планы на ближайшее будущее? Чувствуете ли вы растерянность или может быть наоборот? Только пишите, где вы сейчас живете, это очень важная часть контекста.