 

Мнение: Крошка Цахес советского кино

02.10.2022, 2:20, Разное
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Все-таки чрезвычайно интригующая история! Пересмотрел сейчас про то, как создавался фильм “Джентльмены удачи” – в очередной раз изумился. Сам фильм – истинный, что уж там лукавить, шедевр, причем нехарактерный для вечно зажатого совка, очень уж свободный, тонкий и веселый. А история создания – просто Драйзер, ярчайшие характеры, мелодраматические повороты, любовные треугольники и даже четырехугольники, двойные пересекающиеся попытки убийства из ревности и мести, самые низы совка и самые его вершины… Создание “Жентильменов удачи” – целый классический роман, только случившийся наяву. Фантастика какая-то!

В телеверсии постарались, понятно, ради широкой публики сгладить все углы и максимально навести глянец – но всё равно, “почва и судьба” выпирают и обжигают. И я так и не понимаю все же, несмотря на все объяснения – как такой фильм вообще стал возможным? Чего-то все-таки не договаривают, не могу понять чего – хотя я не только ролик смотрел, я про это и в книге Данелии читал все главы, и с Токаревой интервью помню… О чем-то все умалчивают!

Ну в самом деле: достаточно уже того, что формально “самую крутую советскую комедию” снял… убийца. В буквальном же смысле: он, вишь ли, “приревновал” какого-то художника – и поэтому вперся к нему в студию (взлом, проникновение в жилище, нападение) – и… стал бить его молотком по голове! “Он чудом выжил, но стал глубоким инвалидом”. Шизануться! Явная попытка убийства с отягощающими обстоятельствами. В Америке такого ревнивца однозначно засадили бы лет на 40 – в СССР Александра Серого сажают на 6 лет, но выпускают через 4.

А видели вы фотографию этого Серого? Ну совершенно же протокольная рожа, этакий Шариков! Но – в насквозь идеологизированном совке Серому в конце концов… дают снять полнометражный художественный фильм! Каково? Как такое вообще могло случиться?

Про Токареву и Данелия нигде нет никакого “компромата”, только намеки. В трехтомнике Данелия – ни намека ни на какую “грязь”, и все ж после прочтения его мемуаров остается совершенно четкое ощущение, что Токарева – любовь всей его жизни. У меня. А там – они втроем – он, она и Серый – пишут сценарий “Джентльменов”. КАК? – опять-таки. И почему Данелия принимал настолько активное участие в судьбе Серого – кто он ему? Просто как сына опекал! Еще одна загадка.

И что лезет даже из такого сглаженного ролика – удивительно, какую степень скрытого пренебрежения к этому Серому высказывают буквально ВСЕ, кто о нем как-то упоминает! Совсем впрямую не говорят, но… И сама Токарева (кстати, один из лучших русских писателей в 20 веке), и ассистент оператора (прямо признается, что Серый в качестве режиссера занимался явно не своим делом), и актер Олялин, который просто режет правду-матку – мол, и фамилия у режиссера была Серый, и очень она ему соответствовала…

То есть реально серый, злобный, мрачный человечек, малоспособный к художественному творчеству, к тому ж болезненный, ломкий, чурающийся людей, отсидевший 4 года за попытку убийства – и ради него без преувеличения лучшие творческие силы советского кино (сценаристка, режиссер, композитор, лучшая студия – Мосфильм, такой подбор актеров, что даже в эпизодах – Папанов, Эраст Гарин и Николай Олялин) расшибаются в лепешку, только чтобы снять реально один из лучших фильмов советской эпохи, где в титрах крупно “Режиссер – Александр Серый”.

Что это было?! Что за крошка Цахес?! Реально – всё выглядит, как будто Цахес-Серый, никому не нужный бездарь со жгучими амбициями, продал душу дьяволу – и дьявол ему за это обеспечил феерический взлет ракетой в поднебесье. Отдал девушку, из-за которой тот чуть не убил счастливого (sic!) соперника, позволил величайший успех и славу, дал самого Данелия в качестве бесплатного помощника, чтоб тот всё делал и даже в титрах не отсвечивал… Ну и потом технично всё отобрал и довел до самоубийства, как оно и положено во всех этих историях про дьявола и грешника.

В Америке уже пять книжек нон-фикшн, блокбастер и два сериала сняли бы об этом – “История Серого”. У нас, как обычно, никому ничего не надо.

Источник: Размышления вольного социолога


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