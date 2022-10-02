Польский эксперт – то, что Польша обеспечена газом на зиму, — это миф

Россия никогда не была надёжным поставщиком энергоресурсов, поэтому строить долгосрочные партнёрские планы с ней было ошибкой, уверен польский эксперт Януш Штайнхофф. В интервью Dziennik Zachodni он указал, что хотя Польша поняла это уже давно и на протяжении долгих лет строила альтернативную инфраструктуру импорта нефти и газа с других направлений, предстоящая зима её тоже не пощадит.



AP

То, что Европа и Польша в рамках антироссийских санкций резко отказались от углеводородов, — это вопрос морального и политического характера, считает эксперт по вопросам энергетики, бывший министр экономики и бывший вице-премьер Польши Януш Штайнхофф. «Поляки уже долгие годы указывают на то, что РФ — это недемократическая страна, которая относилась к поставкам энергоресурсов как к действенному инструменту имперской политики. Сейчас она нарушила статус-кво другого государства. В Европе такое, в таком масштабе, не имело места после Второй мировой войны», — заявил он в интервью Dziennik Zachodni.

Аналитик обращает внимание на то, что, вне всяких сомнений РФ — ненадёжный поставщик энергии как сегодня, так и прошлом. Поэтому строить долгосрочные планы с Российской Федерацией в качестве партнёра по энергетике стало бы большой ошибкой. По его словам, Польша поняла это много лет назад и уже по крайней мере 20 лет выстраивает трансграничную газотранспортную инфраструктуру, с помощью которой она в состоянии импортировать сырую нефть и природный газ с других направлений.

Одновременно Штайнхофф признаёт, что для Европы отказ от импорта российского газа выльется в весьма сложный процесс, ведь российский газ покрывал одну треть газовых потребностей ЕС. По его мнению, Польше и ЕС, соответственно, неизбежно придётся ускорить трансформацию энергетики и сделать свой выбор в пользу возобновляемых источников энергии, а также сократить потребление газа. В свою очередь, в эпоху отказа от угля именно атомные электростанции, по его мнению, станут стабилизирующим фактором. «Европе уготована ускоренная эволюция всей энергетической политики», — подчеркнул он.

В интервью экс-министр не разделил радужное видение польского правительства в отношении предстоящей зимы, что якобы Польша обеспечена и проблем с поставками газа у неё не будет. «Это слишком оптимистичная информация. Это правда, что наши газовые хранилища заполнены на 100 процентов, но по размеру — по соотношению с нашим потреблением — они одни из самых небольших в Европе», — разъяснил он. В настоящий момент Польша имеет в распоряжении 15% необходимого газа, в то время как Германия — 25%. Если речь идёт о поставках газа, то сложная зима ждёт всех европейцев. В первую очередь она ударит по промышленности, в меньшей степени пострадают индивидуальные потребители. Штайнхофф указывает на то, что без экономии как электроэнергии, так и природного газа, просто-напросто не обойтись. Более того, придётся особенно позаботиться о людях, затронутых «энергетической нищетой».