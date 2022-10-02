США разрабатывают новое поколение подлодок для противостояния России и Китаю

США создают ударную атомную подводную лодку нового поколения SSN(X). Планируется, что при проектировании новой субмарины будут учитываться недостатки её предшественниц, а также растущее соперничество со стороны российского и китайского флота, пишет Asia Times.



AP

США проектируют ударную атомную подводную лодку нового поколения SSN(X). Программа призвана решить проблемы с техническим обслуживанием нынешнего флота американских субмарин и переориентировать подводный флот на конкуренцию с Китаем и Россией, пишет Asia Times.

Обозначение «SSN(X)» подразумевает, что военные ещё не определились с точной конструкцией. Но, по расчётам ВМС США, каждая такая лодка будет стоить $5,8 млрд, что значительно дороже лодки типа «Вирджиния», строительство которой обходится бюджету в $3,6 млрд, отмечает издание.

На недавней тематической конференции контр-адмирал Джонатан Ракер заявил, что в настоящий момент на вооружении Пентагона состоят 50 АПЛ. Но при этом 18 из них не могут быть задействованы, поскольку они находятся на ремонте.

По мнению Ракера, число проходящих техническое обслуживание подлодок «слишком велико». Кроме того, возникают частые проблемы с наличием достаточного количества запасных частей и материалов для ремонта.

Выступавший на той же конференции контр-адмирал Скотт Браун заявил, что ВМС США не вложили достаточных средств в возможности ремонта и технического обслуживания при проектировании и покупке АПЛ «Вирджиния». В результате нужные компоненты часто оказываются недоступными — и поэтому приходится разбирать другие субмарины на запчасти ради поддержания боевой численности.

Ракер подчеркнул, что такие недостатки необходимо учесть при разработке SSN(X). Он также заявил, что при создании новой подлодки акцент делается на четырёх основных требованиях: скорости, скрытности, полезной нагрузке и эксплуатационной готовности.

Заявления Ракера и Брауна перекликаются с докладом исследовательской службы конгресса, в котором подчёркиваются проблемы с промышленной базой и техническим обслуживанием, от которых страдает американский подводный флот. В отчёте также высказывается сомнение, что с середины 2020-х США смогут ежегодно выпускать три АПЛ: две «Вирджинии» и одну «Колумбию», вооружённую баллистическими ракетами.

Отчёт конгресса также указывает на другие проблемы АПЛ «Вирджиния». Некоторые компоненты лодок изнашиваются раньше, чем предполагает их 33-летний расчётный срок службы. Поэтому часть оборудования приходится снимать с других субмарин. Кроме того, поступают жалобы на некачественную сталь, проблемы с покрытием корпуса и дефектные детали.

Технические недостатки «Вирджинии» вкупе с растущим соперничеством великих держав, вероятно, «вызвали сдвиг в американской философии проектирования АПЛ». Теперь США делают ставку на борьбу с наводными и подводными целями, отмечает Asia Times.

По мнению издания, российские и китайские субмарины бросают уверенный вызов «подводному господству» США в Тихом океане и Арктике. Кроме того, действуя вблизи берегов Америки, они представляют «серьёзную угрозу для её территории».

Помимо упрощения логистики и поддержания численности флота существует ещё как минимум одна причина разработки SSN(X). Весьма вероятно, подводный флот ВМС США достиг предела малозаметности при использовании чисто механической системы.

Ещё несколько лет назад эксперты говорили, что китайские АПЛ типа «Шань» могут быть такими же тихими, как и их американские аналоги — модернизированные подлодки типа «Лос-Анджелес». Аналитики также обращали внимание на значительное развитие российских субмарин, в том числе проекта «Ясень», напоминает издание.

США учитывают эти факторы и рассчитывают, что SSN(X) станет «сверххищником». Поэтому проект должен сочетать в себе высокую скорость и полезную нагрузку субмарин типа «Сивулф», малозаметность «Вирджинии», а также доступность и долговечность «Колумбии», заключает Asia Times.