 

Aналитики уверены — давняя дружба Индии с Россией будет длиться десятилетиями

02.10.2022, 0:15, Разное
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Давняя дружба Индии с Россией не прекратится из-за сильной военной зависимости Нью-Дели от Москвы, пишет CNBC со ссылкой на мнение аналитиков. Причём последние уверены в том, что сотрудничество между двумя странами будет длиться ещё несколько десятилетий.


AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, возможно, публично и упрекнул президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте, однако давняя дружба между двумя странами никуда не делась, пишет CNBC со ссылкой на мнение аналитиков.

«Сегодняшняя эпоха — это не эпоха войны, и я говорил с вами по телефону об этом», — заявил Моди российскому лидеру в ходе встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан.

Это заявление ознаменовало изменение тона по сравнению с первыми днями украинского конфликта, когда считалось, что Индия не желает критиковать Россию. Тогда Нью-Дели, среди прочего, даже воздержался от голосования в ООН, на котором Москву осудили за ввод войск на Украину.

Но, несмотря на очевидное изменение позиции Нью-Дели в отношении конфликта, Индия по-прежнему нуждается в России, заявили аналитики каналу CNBC.

«Индия находится в уникальном положении, при котором она в краткосрочной перспективе нуждается в России, чтобы справляться с Китаем», — считает Харш Пант, вице-президент по исследованиям и внешней политике аналитического центра Observer Research Foundation.

Пант добавил, что в долгосрочной перспективе индийской стороне нужен Запад для противодействия Китаю, поскольку последний является, по его словам, «самым важным стратегическим соперником для Индии».

По словам аналитиков, РФ — это ключевой военный партнёр и главный поставщик оружия в Индию.

«Большая часть обычных вооружений Индии поступает из России, — заявил Самир Лалвани, старший эксперт американского Института мира. — [Это] означает, что она сильно зависит от РФ в плане поддержания своих сил, в том числе в обеспечении их запчастями, в техническом обслуживании и в модернизации в течение многих лет».

По словам Лалвани, давняя дружба Индии с Россией не прекратится как раз из-за военной зависимости Нью-Дели от Москвы.

«Даже несмотря на то, что Индия стремится к большей модернизации своего оборонного потенциала, но, не проводя ошеломляющую и непомерную с финансовой точки зрения перестройку своих сил, она ещё в течение десятилетий будет зависеть от российского оружия, боеприпасов и комплектующих», — заявил Лалвани.


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