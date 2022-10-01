 

Большое кольцо метро разгрузит дороги на 10-15%

01.10.2022, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запуск всех станций БКЛ изменит модель транспортного поведения горожан, повысит комфорт поездок и сократит время в пути, подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Бочкарев отметил, что большое метрокольцо увеличит количество вариантов передвижения по городу. На БКЛ будет 30 пересадок на метро, МЦК и центральные диаметры, уточнил он.

По его словам, с полным запуском нового кольца время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут. Впервые у многих москвичей появятся станции метро в шаговой доступности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых линий метро – Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой (соединит центр столицы с одноименным городом в Новой Москве). Также подземка придет в районы Гольяново, Северный и в аэропорт Внуково.

Продолжаются работы на северном участке Люблинско-Дмитровский линии. Там появятся станции “Лианозово”, “Яхромская” и “Физтех”.

Московский метрополитен строится рекордными темпами. За 11 лет сеть подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются крупные транспортно-пересадочные узлы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Встреча с зеленым инопланетянином в Испании

26.08.22 / Комитет ГД по здравоохранению поддержал введение налога на лишние органы

12.10.20 / Пустой гроб или жуткий случай на Хэллоуин

05.02.22 / Алексей Воробьев признал внебрачного сына от Натальи Челышевой

30.12.21 / Устали – Личное мнение

07.09.21 / Обрезка смородины должна осуществляться правильно: как и зачем это делать

14.09.21 / Разочаровалась в мужчинах: почему Ирина Апексимова много лет остается одна

19.05.22 / Много потертостей и неправильный размер: ошибки, из-за которых джинсовые куртки выглядят изношенными и дешевыми

31.12.21 / Володин поблагодарил граждан за обратную связь

28.04.21 / Скандалы: Пни сочтены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика