Ученые рассказали о вреде голосовых помощников для развития детей

Специалисты провели научную работу, которая подтвердила, что голосовые помощники в современных смартфонах оказывают негативное влияние на умственные способности детей. Результатами исследования поделился журнал The Guardian.

Стало известно, что когда дети общаются с умными устройствами с голосовым управлением, это провоцирует разрушение психоэмоциональной структуры личности. Дети лишаются возможности развивать навыки сопереживания, сострадания и критического мышления.

Исследователи объяснили, что это связано с тем, что искусственный интеллект дети воспринимают как живое существо, приписывая ему человеческие свойства.