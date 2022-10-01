 

Ученые рассказали о вреде голосовых помощников для развития детей

01.10.2022, 22:45, Разное
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Специалисты провели научную работу, которая подтвердила, что голосовые помощники в современных смартфонах оказывают негативное влияние на умственные способности детей. Результатами исследования поделился журнал The Guardian.

Стало известно, что когда дети общаются с умными устройствами с голосовым управлением, это провоцирует разрушение психоэмоциональной структуры личности. Дети лишаются возможности развивать навыки сопереживания, сострадания и критического мышления.

Исследователи объяснили, что это связано с тем, что искусственный интеллект дети воспринимают как живое существо, приписывая ему человеческие свойства.


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