 

“Всех этих ушлепков босыми на фронт”: Пригожин высказался о резком заявлении Кадырова

01.10.2022, 22:31, Разное
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Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее резко высказался о руководстве Минобороны из-за оставления позиций в Лимане. Комментарий Евгения Пригожина приводит пресс-служба компании “Конкорд”:

“Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: “Рамзан, красавчик, жги”. Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт”.

Напомним, в своем заявлении Кадыров возложил вину за отвод сил из Лимана на руководившего обороной города генерал-полковника Александра Лапина. Глава Чечни также призвал к более решительным мерам в ходе специальной военной операции.


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