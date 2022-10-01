 

Власти Германии пригрозили немцам последствиями из-за отказа экономить газ

01.10.2022, 22:13, Новости дня
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Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, пострадает вся немецкая промышленность, сообщил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью Frankfurter Allgemeine.

По словам Мюллера, немецкие потребители используют на 15 % больше топлива, чем в прошлом году.

«Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры», – цитирует РИА «Новости».

Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность. Миллер также добавил, что кусающиеся цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо.

Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из РФ при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.

В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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