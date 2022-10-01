Российская система ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке

Российская система противовоздушной обороны (ПВО сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, сообщается администрации города.

Как сообщили в Telegram-канале администрации Новой Каховки, в 22.05 над городом раздались два воздушных взрыва. В администрации пояснили, что российская система ПВО работает над городом «под непрерывную работу сирены».

Напомним, в четверг российская ПВО сработала при атаке ВСУ по Новой Каховке. Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке в минувшее воскресенье. Днем ранее российская ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке. В прошлую субботу Новая Каховка в Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Обстрел города начался еще ночью. В тот же день глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что власти Новой Каховки из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.

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