Овнам выпала карта больших и судьбоносных перемен: Таро-прогноз на октябрь 2022

Октябрь – месяц, когда следует уделять пристальное внимание тому, о чем говорит интуиция. Шестое чувство позволит избежать досадных неприятностей на пути к намеченной цели, а также поможет в достижении желаемого результата. Более подробный прогноз на грядущий месяц можно получить с помощью карт Таро. Толкование составлено на основе того, какой старший аркан выпал тому или иному представителю знака зодиака.

Овен

Аркан “Умеренность” обещает Овнам освобождение от цикла проблем, а также сулит судьбоносные встречи, которые окажут влияние на всю жизнь. Чтобы не отпугнуть удачу, представитель знака должен своевременно сделать важный выбор, иначе он продолжит двигаться по спирали неудач. Помните, что для изменения будущего необходимо сперва понять, чем именно вы хотите заниматься. При этом важно не игнорировать свой внутренний голос, иначе высока вероятность сбиться с пути. Как только вы будете морально готовы к тому, чтобы изменить свою жизнь, начинайте двигаться вперед – новый знакомый поможет вам дельным советом.

Телец

Карта “Император” говорит о том, что в октябре Телец будет чувствовать себя словно рыба в воде. Чем бы вы не начали заниматься, дела будут идти как по маслу – используйте предоставленную судьбой возможность, чтобы изменить жизнь к лучшему. Однако ни в коем случае не позволяйте гордыне овладеть вами. Как только Телец начнет смотреть на окружающих людей свысока, в его жизни начнут происходить несчастья, а уровень финансового благополучия заметно снизится. В то же время добрым и отзывчивым людям, привыкшим помогать окружающим, будет сопутствовать удача.

Близнецы

Если верить карте “Императрица”, Близнецов в ближайшее время ожидает эмоциональный всплеск, который будет вызван долгожданным успехом. Люди начнут тянуться к вам, а успех еще долгое время не будет вас покидать. Чтобы усилить благоприятный эффект, обратите внимание на то, как живут ваши близкие. Если вы можете им чем-то помочь – действуйте, если же нет – примите на себя роль психолога. Старайтесь не упускать возможностей, чтобы кому-то помочь, ведь каждое доброе дело будет вознаграждено в октябре в трехкратном объеме.

Рак

Для Рака в октябре начинается весьма благоприятное время, чтобы решить материальные задачи. Если вас долгое время тяготили проблемы с деньгами, то можете не сомневаться, что в текущем месяце почти все они удачно разрешатся. Все, что предстоит сделать Раку – это вовремя заметить дарованную судьбой возможность и начать двигаться к успеху, время от времени прислушиваясь к интуиции. Для достижения долгосрочных планов будет неплохо составить четкую инструкцию – все, что вы запланируете в октябре, обязательно сбудется. В случае трудностей не поддавайтесь панике и действуйте решительно.

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Лев

“Повешенный” в роли старшего аркана олицетворяет эгоизм Льва. Если вы продолжите жить, игнорируя потребности окружающих людей, то рискуете завести немало врагов. Постарайтесь переступить через свою гордость и спросите близких о том, что их беспокоит. В том случае, если друг или родственник затаил на вас обиду, обязательно исправьте прошлые ошибки, иначе обида перерастет в настоящую войну. Даже если вам кажется, что тот или иной человек намеренно вставляет вам палки в колеса, ищите корень проблем в первую очередь в себе.

Дева

В октябре Деве предстоит контактировать с большим количеством людей – об этом говорит аркан “Башня”. Чтобы избежать возможных трудностей при общении, старайтесь держать свои помыслы в чистоте, а также все время ставьте себя на место собеседника. Особую бдительность стоит проявлять при заключении денежных договоренностей. Переоценив свои возможности, вы рискуете оказаться на пороге бедности. Именно поэтому в октябре настоятельно не рекомендуется брать деньги в долг, а также занимать крупные суммы малознакомым людям. А вот сменить место работы в середине осени – весьма здравая мысль.

Весы

Согласно карте “Маг”, в октябре Весов ожидает финансовая стабильность, поэтому можно смело обращать свое внимание на другие сферы жизни. Наилучшим решением будет уделить время общению с близкими родственниками и друзьями. Семейным людям стоит обязательно поговорить по душам со второй половинкой – устройте свидание или просто прогуляйтесь по парку. Взяв отношения под личный контроль в октябре, вы не только укрепите отношения с партнером, но и обретете надежного помощника в лице спутника жизни.

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Скорпион

А вот для Скорпиона октябрь станет одним из самых неоднозначных месяцев в году. Карта “Суд” сулит разбирательство с другим человеком, которое отнимет множество сил и времени. Однако если вы сумеете противостоять трудностям с гордо поднятой головой, то сможете извлечь неплохую выгоду из сложившейся ситуации. Особенно предприимчивые и оптимистично настроенные представители знака сколотят целое состояние, выведя двуличного человека на чистую воду. Также старший аркан сулит укрепление существующих связей, но лишь для тех людей, кто не боится идти навстречу трудностями.

Стрелец

У Стрельцов в октябре появится хорошая возможность для укрепления своей финансовой независимости – предсказание аркана “Луна”. Однако для начала придется найти гармонию в отношениях с деловыми партнерами, а также подружиться с коллегами. Не бойтесь пойти на малые жертвы, чтобы в будущем обрести верного союзника. Если вам будет предложено занять руководящую должность – смело соглашайтесь, но не забывайте, что вместе с повышением зарплаты у вас также прибавится обязанностей.

Козерог

Старший аркан “Звезда” сулит Козерогу успех в любых начинаниях, но лишь в том случае, если он сможет найти гармонию между эмоциями и доводами разума. Решая важные задачи, не забывайте прислушиваться к интуиции, а вот советы со стороны лучше всего игнорировать – они окажутся крайне вредными. Укрепив свое положение в обществе, старайтесь не забывать тех, с кем раньше вы находились на одном уровне. Это обернется для вас приятным бонусом в виде реализации надежд и планов. Самое главное – не встревайте в авантюры, которые связаны с нарушением закона, иначе вы еще долгое время будете пытаться очистить свое имя.

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Водолей

“Отшельник” в раскладе советует Водолею провести некоторое время в полном одиночестве. Используйте перерыв, чтобы как следует осмыслить происходящее, расставить жизненные приоритеты, а также составить четкий план действий, который будет учитывать даже мельчайшие нюансы. Если вам вдруг захочется поплакать – не сдерживайтесь. Выплеснув накопившиеся эмоции, вы не только очистите разум, но и осознаете, что именно до этого момента вы делали не так. Ну а чтобы во время вашего незапланированного отпуска близкие люди вас не искали, заранее расскажите им о своем желании побыть в одиночестве – они это поймут.

Рыбы

Несмотря на то что у большинства людей карта “Смерть” вызывает не самые хорошие ассоциации, Рыбам этот аркан не сулит ничего плохого. Карта советует попрощаться с прошлым, которое давно утратило свою актуальность, а также открыть двери чему-то новому. Также постарайтесь отказаться от любых иллюзий – смотрите на мир только незамутненным взглядом, если хотите добиться больших высот. Перед тем как принять важное решение, обязательно посоветуйтесь с кем-то из близких родственников. Лучше всего будет выбрать представителя старшего поколения, ведь у бабушек и дедушек есть огромный жизненный опыт.