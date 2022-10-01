Fox News – после «поисков Джеки» республиканцы призывают Байдена пройти тест на когнитивные способности

После очередного ляпа Джо Байдена, когда он в ходе выступления в Белом доме обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, ряд законодателей-республиканцев выразили свои опасения по поводу умственных способностей главы государства, пишет Fox News. А Ронни Джексон, бывший лечащий врач Барака Обамы и Дональда Трампа, в очередной раз призвал Байден пройти тест на когнитивные функции.



AP

Несколько законодателей-республиканцев поделились своими опасениями по поводу последней оплошности президента США Джо Байдена, когда на конференции Белого дома по вопросам голода, питания и здоровья он, по всей видимости, начал искать в толпе собравшихся покойную конгрессвумен Джеки Валорски, пишет Fox News.

В частности, во время своего выступления Байден обратился к Валорски, которая погибла в прошлом месяце в автокатастрофе.



«Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, в том числе выборных должностных лиц от обеих паритй, таких как сенатор Браун, сенатор Букер, конгрессвумен… Джеки, Джеки, вы здесь? — спросил Байден, пытаясь глазами найти покойную конгрессвумен. — По-моему, она собиралась быть здесь, чтобы помочь воплотить это в жизнь».

Несколько республиканских законодателей выразили обеспокоенность по поводу психического состояния президента, а сенатор Тед Круз от штата Техас заявил Fox News Digital, что «неполная дееспособность Джо Байдена настолько очевидна, что даже пресс-корпус Белого дома не может скрыть своё беспокойство».

«Именно так можно понять, что дела обстоят плохо», — добавил Круз.

Член палаты представителей от штата Техас Ронни Джексон, который был лечащим врачом таких президентов, как Барак Обама и Дональд Трамп, вновь призвал Байдена пройти «тест на когнитивные способности».

«В очередном жалком проявлении некомпетентности Джо Байден не только думал, что моя покойная коллега жива, но и заставил своего кукловода Карин Жан-Пьер отрицать, что он был в замешательстве, — подчеркнул Джексон. — Не нужно быть неврологом, чтобы понять, что у него серьёзное снижение когнитивных способностей. Американский народ знает, что здесь происходит, и, по их мнению, этот главнокомандующий не способен выполнять свою работу».

Конгрессмен-республиканец от Северной Каролины Грег Мёрфи, практикующий хирург и вице-председатель коллегии врачей Республиканской партии, заявил Fox News Digital, что такие «бессмысленные оплошности стали нормой для этого президента», и раскритиковал сотрудников Белого дома за их попытки «прикрыть» этот ляп.

«Американский народ видит, что острота ума господина Байдена, безусловно, находится под вопросом, — заявил Мёрфи. — Однако меня больше беспокоит то, как Белый дом продолжает ежедневно обманывать и вводить в заблуждение американский народ».