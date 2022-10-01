Мнение: Почему США выкинули нож в речку

В американский набор «Юный полицейский» входят пистолет, значок, наручники и труп напарника, за которого нужно отомстить. Сейчас роль такого мёртвого напарника для Запада играет Украина.

Вчера Владимир Путин торжественно вернул в состав России четыре русских региона, освобождённые из-под оккупации украинских боевиков. Шаг абсолютно необходимый — как показали результаты голосования на референдумах, там ждали Россию невероятно. Однако с точки зрения пособников США мы совершили страшное преступление, так как после 1945 фактическое право изменять границы государств было только у американцев. Господин Зеленский справедливо решил, что Владимир Путин открыто бросил перчатку в лицо американскому гегемону.

Так как картина мира у пособников США сильно искажена, они полагают, будто американцы всесильны, будто это первый парень на деревне, готовый отутюжить кулаками любого заезжего соперника. Помните, у Борхеса:

— Я — Франсиско Реаль, пришел с Севера. Я — Франсиско Реаль, по прозвищу Резатель. Мне не до этих заморышей, задиравших меня, — мне надо найти мужчину. Ходят слухи, что в ваших краях есть отважный боец на ножах, душегуб, и зовут его люди — Грешник. Я хочу повстречаться с ним да попросить показать мне, безрукому, что такое смельчак и мастер.

Так он сказал, не спуская глаз с Росендо Хуареса. Теперь в его правой руке сверкал большой нож, который он, наверное, хоронил в рукаве. Те, кто гнал его, отступили и стали вокруг, и все мы глядели в полном молчании на них обоих. Даже морда слепого мулата, пилившего скрипку, застыла в тревоге.

Тут я слышу, сзади задвигались люди, и вижу в проеме двери шесть или семь человек — людей Резателя. Самый старый, с виду крестьянин, с седыми усами и словно дубленой кожей, шагнул ближе и вдруг засмущался, увидав столько женщин и столько света, и уважительно скинул шляпу. Другие настороженно ждали, готовые сунуться в драку, если игра будет нечистой.

Что же случилось с Росендо, почему он не бьет, не топчет наглого задаваку? А он все молчал, не поднимая глаз на него. Сигарету, не знаю, то ли он сплюнул, то ли она сама с губ скатилась. Наконец выдавил несколько слов, но так тихо, что с той стороны салона никто не расслышал, о чем была речь. Франсиско Реаль его задирал, а он отговаривался. Тут мальчишка — из чужаков — засвистел. Луханера зло на него поглядела, тряхнула косами и двинулась сквозь толпу девушек и посетителей; она шла к своему мужчине, она сунула руку ему за пазуху и, вынув нож, подала ему со словами:

— Росендо, я верю, ты живо его усмиришь.

Под потолком вместо оконца была широкая длинная щель, глядевшая прямо на реку. В обе руки принял Росендо нож и оглядел его, словно не узнал. Вдруг распрямился, подался назад, и нож вылетел в щель наружу и затерялся в реке Мальдонада. Меня точно холодной водой окатили.

— Мне противно тебя потрошить, — сказал Резатель и замахнулся, чтобы ударить Росендо. Но Луханера его удержала, закинула руки ему на шею, глянула на него своими колдовскими глазами и с гневом сказала:

— Оставь ты его, он не мужчина, он нас всех обманывал.

Аналогичная сценка разыгралась и вчера — на месте наивной Луханеры оказались власти Украины. Господин Зеленский вынул большой нож из-за пазухи дядюшки Сэма и вручил своему герою: дескать, я подаю срочную заявку в НАТО, скорее прими меня, мой храбрец, и примерно накажи бросившего тебе вызов наглеца (ссылка).

На два часа мир застыл в ожидании ядерной войны, а потом США исполнили партию Росендо, демонстративно выкинув свой нож в речку. На срочной пресс-конференции генсек НАТО недвусмысленно заявил: ни о какой войне с Россией не может быть и речи, НАТО не является стороной конфликта, и Украине в НАТО делать совершенно нечего, рылом не вышла.

Причина такого позорного демарша, разумеется, заключается не только в трусости американцев, как пишут сейчас разочарованные блогеры. Действительно, наше ядерное оружие сыграло свою роль, так как Владимир Путин, заявил вчера, что Соединённые Штаты создали прецедент, разбомбив Хиросиму и Нагасаки. Желающих проверить, приведёт ли наш президент в исполнение и эту угрозу тоже, в США не нашлось. Однако главная причина, по которой НАТО в крайне грубой форме отшвырнуло Владимира Зеленского, заключается в том, что Украине в этой пьесе уготована совершенно другая роль — роль того самого мёртвого напарника, за которого надо отомстить. Задача Украины не в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы долго и пафосно страдать, ослаблять Россию, генерировать для США удобные информационные поводы.

С точки зрения американского политика украинцы — это что-то типа армии Власова, то есть те же русские, только находящиеся под их контролем. Солдат ВСУ и солдат армии России убили друг друга? Отлично, двойной выигрыш — двумя русскими меньше. Солдат из США или какой-нибудь Бельгии в этой схеме будет совершенно лишним — разве что в виде «инструктора», чтобы аккуратно, не втягивая НАТО, дать временное преимущество проигрывающей стороне. Гражданская война должна продолжаться как можно дольше — в идеале, до полного самоуничтожения России, разделённой сейчас на две воюющих стороны.

Впрочем, повторюсь, поспешное отталкивание Украины стало позором не только для Зеленского, это понятно, но и для самих США. Россия продемонстрировала всей планете, — и миллиарду «цивилизованного мира», и семи миллиардам нормальных стран, — что гегемон ослаб, обрюзг и готов стерпеть пощёчину, чтобы избежать непредсказуемой драки.

Мне даже немного жаль наших смердяковых, которые много лет назад предали Россию и стали пособниками США, предположив, что примкнули тем самым к сапогу сильного. У них сейчас два выхода — или собирать из обломков новую картину мира, в которой американский барин будет не героем, а трусливым ничтожеством, или замыкаться в своём кругу и уходить в эльфийский неадекват, уныло доказывая друг другу, будто США по-прежнему сильны.