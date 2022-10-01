Названы вредные привычки, способные принести человеку пользу

Исследователи поделились, что некоторые вредные привычки могут быть полезными для человеческого организма. Среди них отметили привычку грызть ногти. При стерильных руках она может быть полезной, так как ее называют «естественной вакциной».

Удалось выяснить, что сталкиваясь с опасными бактериями, наш иммунитет учится бороться с ними. Привычка спать днем тоже не является полезной, однако, получасовой сон может существенно повысить продуктивность.

Также специалисты отметили пользу кофе. Стало известно, что этот бодрящий напиток снижает риск нарушений сердечного ритма, развития сахарного диабета и онкологических заболеваний.