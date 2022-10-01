 

Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован, сведений о пострадавших нет – экстренные службы

01.10.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Возгорание произошло на четвертом этаже. Сигнал о пожаре в 19:16 поступил в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

По прибытии пожарно-спасательными подразделениями установлено, что наблюдается открытое горение из окна четвертого этажа пятиэтажного дома.

“Люди самостоятельно покинули четвертый этаж”, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировано в 19:56. К тушению пожара привлекли 63 спасателя и 17 единиц техники.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / Свежие тенденции 2022-го: какие джинсы будут в тренде этой зимой и как их включить в свой гардероб

12.09.22 / “Единая Россия” лидирует на выборах в Москве по итогам предварительного подсчета голосов – МГИК

27.06.22 / Скандалы: С завода Бориса Шпигеля в Москве и пензенских аптек взыскивают более 215 млн рублей

27.08.22 / «Оружие должно молчать!» — левое крыло СДПГ призывает к мирным переговорам с Россией

28.06.22 / Американский публицист – за 500 дней Байден показал, что Трамп был не самым худшим президентом

26.06.21 / Подходит для любой длины: как сделать летний диагональный френч (советы и идеи)

05.03.22 / Юристы оценили закон об ужесточении наказания за незаконные митинги

09.09.22 / Володин об ограничении стоимости российских энергоносителей: Потолок цен станет полом

27.12.21 / Юрий Дмитриев: «Это еще не август 1937-го. Где-то март»

05.08.22 / Мнение: Обстрел Донецка. 04.08.2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика