Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован, сведений о пострадавших нет – экстренные службы
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Возгорание произошло на четвертом этаже. Сигнал о пожаре в 19:16 поступил в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.
По прибытии пожарно-спасательными подразделениями установлено, что наблюдается открытое горение из окна четвертого этажа пятиэтажного дома.
“Люди самостоятельно покинули четвертый этаж”, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.
Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировано в 19:56. К тушению пожара привлекли 63 спасателя и 17 единиц техники.
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