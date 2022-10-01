Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован, сведений о пострадавших нет – экстренные службы

Возгорание произошло на четвертом этаже. Сигнал о пожаре в 19:16 поступил в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

По прибытии пожарно-спасательными подразделениями установлено, что наблюдается открытое горение из окна четвертого этажа пятиэтажного дома.

“Люди самостоятельно покинули четвертый этаж”, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировано в 19:56. К тушению пожара привлекли 63 спасателя и 17 единиц техники.