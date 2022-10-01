Какие продукты стоит употреблять меньше после 40 лет

Нужно всегда заботиться о своем организме и питаться правильно. Не секрет, что с возрастом важно менять свой рацион, поскольку некоторые продукты могут нанести вред организму. То есть необходимо придерживаться своего рода диете.

О том, какие продукты стоит потреблять меньше после 40 лет, рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, питание таких людей должно быть более сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Диетолог советует сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и пшеничной муки из-за дефицита ферментов. Стоит есть больше рыбы, морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Это нужно для поддержания мышечной массы, объяснила эксперт.

Из напитков нужно выбирать воду без газа. Не стоит пить больше пяти чашек кофе или чая в день. Кисломолочные продукты не должны быть слишком жирными. Также следует больше употреблять овощей, фруктов и зелени для профилактики онкологических заболеваний.

Конечно, не только диета позволяет чувствовать себя здоровым. Важно заниматься спортом и спать по семь-восемь часов, отметила Русакова.