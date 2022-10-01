В Росавиации объяснили статус России в ИКАО

Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжит работу через представительство страны, сообщили в Росавиации.

В Росавиации отметили, что согласно правилам постоянных процедур при голосовании в совет, с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование. Однако российской делегации в этом было отказано. Как пояснили в ведомстве, Россия сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство РФ в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО, передает ТАСС.

Более того, в Росавиации добавили, что выход РФ из совета ИКАО не повлияет на международные перелеты в дружественные страны, так как такое взаимодействие основывается на двусторонних договоренностях в области воздушного сообщения.

«Российская Федерация будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полетов», – отметили в ведомстве.

Вклад РФ в развитие международной авиации имеет признание во всем мире, добавили в Росавиации. Там напомнили, что ряд российских инициатив был принят в рамках ИКАО как стандарт, а многие из предложений используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения.

Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире.

При помощи ИКАО были созданы международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности полетов. Сейчас в ИКАО входят 193 государства.

Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года.

Ранее Россия не была переизбрана в руководящий совет ИКАО. По его данным, Россия при голосовании не получила достаточное количество голосов для того, чтобы остаться в составе совета. Как уточнили в Росавиации, Россия получила 80 голосов, необходимое количество – 86.

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