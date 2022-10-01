 

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с генсеком НАТО поддержку альянсом Киева

01.10.2022, 20:50, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и они обсудили практические шаги альянса по поддержке Украины.

По словам Кулебы, он поговорил со Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке на членство в НАТО и договорился поддерживать контакт по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги альянса по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также счел несвоевременным стремление Украины вступить в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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