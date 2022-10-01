 

Платье-крестьянка, рубашка с принтом и брюки-кюлоты в горошек: выбираем винтажные образы с легким оттенком современности

01.10.2022, 20:30, Разное
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Если вас вдохновляет мода прошлого века, тогда вы наверняка являетесь поклонницей винтажного стиля в одежде. Однако для составления гармоничных образов в таком стиле нужно обладать безупречным вкусом и знать, какие вещи использовать и какие с какими сочетать. Рассматриваем самые удачные комбинации, благодаря которым лук получится винтажным и современным одновременно.

Платье-крестьянка

В концепцию ретро-стиля прекрасно вписывается платье миди в цветочки с прямоугольным вырезом. Рукава-воланы приветствуются: как и глубокое декольте. Чтобы образ получился стильным, из обуви отдайте предпочтение сапогам либо на толстых каблуках, либо на массивной подошве.

Удлиненный жилет

Удлиненный вязаный жилет в сочетании с рубашкой поло с отложным воротником создают изысканный винтажный шик. Дополните комплект ботинками лоферами с носками.

Свитер и брюки кюлоты

Черный вязаный свитер оверсайз, заправленный в укороченные брюки-кюлоты свободного кроя – это явная отсылка к моде прошлого века. Чтобы образ получился современным, обязательно наденьте армейские ботинки на массивной подошве.

Пиджак оверсайз и джинсы-«колокольчики»

Пиджак с рисунком в клетку соответствует концепции винтажного стиля. Скомбинируйте его с джинсами, расклешенными книзу, с водолазкой и черными высокими ботинками на шнуровке – и вы получите стильный лук. Можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня.

Рубашка с принтом и кюлоты в горошек

Можно ли сочетать в одном луке одежду двух разных принтов? Можно. Например, вы можете скомбинировать кюлоты в горошек с рубашкой с растительным или анималистичным принтом. Для завершения образа подберите сумку и обувь в тон друг к другу.

Сарафан и рубашка

Необязательно платье в винтажном стиле должно быть в горошек или в цветочки. Можете взять однотонный сарафан и под него надеть блузу с красивой брошью в районе воротника. Рюши, оборки в плане декора только приветствуются.

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Комбинезоны

Длинные, короткие, с рукавами или без – комбинезоны являются хитом этой осени. Их можно сочетать с водолазками, свитерами или носить просто так как целостный наряд.

Если нужна винтажная стилистика, отдавайте предпочтение комбинезону с принтом: лучше геометрическим.

Брюки в клетку

Штаны с клетчатым принтом любого фасона – это уже полшага на пути к созданию образа в винтажном стиле.

Все, что остается в данном случае – это подобрать лаконичный и сдержанный верх.

Например, в виде однотонной водолазки, пуловера или свитшота.


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