Мнение: Последствия урагана в США, голубая Куба и Папа Римский о деградации Запада

1. Сезон ураганов в Атлантике в этом году был слабым. Однако под самый конец сезона небо всё-таки решило покарать американцев за осквернение радуги. Мощный ураган Иэн (Ян) ударил по штату Флорида, нанёс чудовищные разрушения, а затем отправился сеять хаос в соседнюю Южную Каролину. Говорят, такого урагана не бывало последние 500 лет, то есть за всё время наблюдений. Блогер genby пишет (ссылка):



Никогда не видел такой скорости ветра в урагане на картах погоды Ventusky. Говорят, местами было 250 км в час. По итогам прохода урагана Ян, ущерб во Флориде сравним со взрывом атомной бомбы. Убытки за 70 млрд долларов. Пишут: “В болотистой местности на дороги выбрались аллигаторы.”

США выбросили в атмосферу 1400 000 тонн метана (а метан в 20 раз эффективней углекислого газа) из Северных потоков, вот и результат.

Напомню, что прямые убытки от подрыва потоков составили 2 миллиарда долларов, которые стоит закачанный в трубы газ. И ещё несколько миллиардов придётся потратить, если когда-нибудь газопровод решат починить (впрочем, вероятнее всего, эти расходы придётся взять на себя немцам).

Простых американцев, которые лишились домов и погибли, жалко. Но, по крайней мере, так граждане США в мягкой форме, в первом приближении могли воочию наблюдать последствия, которые наступят в случае ядерного удара.

2. До США ураган Иэн прошёлся по Кубе: страна осталась без электричества, пострадало до 40% банановых плантаций (ссылка). А вот что произошло за несколько дней до того (ссылка):



Короткой строкой: республика Куба на референдуме с перевесом в 66% при явке 74% проголосовала за принятие нового семейного кодекса, в котором, в частности, легализуются однополые браки, суррогатные материнства, а также нечто совсем передовое под названием «несколько отцов и матерей в дополнение к биологическим родителям» (речь, вероятно, идёт о групповом родительстве, но тут мы затрудняемся). Глава национального центра секс-просвещения Кастро (дочка Рауля, племянница Фиделя), давняя активистка прав ЛГБТК+, решительно приветствовала исход голосования. «Против» вели кампанию католики и протестанты, но на Кубе социализм и влияние церквей невелико.

Эта новость интересна тем, что демонстрирует нам эволюцию мирового левого движения. Легко понять, что новая Куба получает теперь мощное дружеское лобби в США, где левизна и гей-активизм практически слиты воедино — и в перспективе может рассчитывать на его помощь в ослаблении старинной блокады.

Левое движение, шестьдесят лет назад провозглашавшее защиту прав эксплуатируемых рабочих и крестьян, а также угнетаемых народов, от эксплуатирующего их капитала, в Европе и западном полушарии отдрейфовало в сторону защиты прав угнетаемых мужчинами женщин, угнетаемых гетеронормативностью секс-меньшинств и (на крайнем своём фланге) угнетаемой расплодившимся человечеством природы. Произошло ли это в результате «инфильтрации капиталистических провокаторов в коммунистические движения» или в результате естественного хода вещей — сам итог впечатляет.

3. Римский Папа скептически оценивает современный Запад (ссылка):

Папа римский Франциск раскритиковал состояние Запада, отметив, что тот на данный момент не может быть образцовым примером. Об это сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Запад избрал ошибочный путь, в том числе в плане социальной справедливости. «[Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества», — приводит агентство слова понтифика. В частности, он обратил внимание на демографическую зиму и поинтересовался, почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов.

Папа римский Франциск также выразил мнение, что Европе следует вернуться к основополагающим ценностям. «Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам», — отметил он.

Ранее папа римский Франциск заявил, что человечество пережило три мировые войны за столетие. Сложившуюся ситуацию он назвал бедствием. Понтифик напомнил, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах, в том числе в Африке, и «никому до этого нет дела». Кроме того, он призвал отказаться от деления на «хороших и плохих» в рамках интерпретации ситуации вокруг Украины.