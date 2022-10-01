 

Топ-5 городов России с самыми высокими зарплатами

01.10.2022, 19:45, Разное
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Для составления рейтинга городов России с самыми большими заработными платами агентство учло среднемесячную чистую зарплату в первом полугодии 2022-го
и стоимость потребительского набора в каждом регионе. Так, на первом месте оказался Новый Уренгой. В этом городе в первые шесть месяцев текущего года она составляла 130 тысяч рублей. Житель может купить за месяц 5,6 потребительского набора.

Второе место у Салехарда. В этом городе россиянин, получающий среднестатистическую зарплату 115,5 тысячи рублей, может позволить себе 5,07 потребительского набора. На третьей строчке – Южно-Сахалинск со 110,8 тысячами рублей и 4,95 потребительского набора.

Москва заняла четвертое место в рейтинге РИА Новости. Среднемесячная чистая зарплата в столице – 128,3 тысячи. Купить на нее можно 4,82 потребительского набора. Замыкает пятерку лидеров
крупнейший город Ханты-Мансийского автономного – Сургут с 94,2 тысячи рублей и 4,37 потребительского набора.

Ранее портал RT назвал регионы России с самой большой заработной платой. В список вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Камчатка. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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