“Живыми или мертвыми”: Пригожин заявил, что бойцы “ЧВК Вагнера” будут и дальше выполнять задачи по защите Родины

Предприниматель отметил, что не является военным специалистом, поэтому не может комментировать информацию, однако заверил, что “ЧВК Вагнера” продолжит защищать территорию России.

“Я, к сожалению, не являюсь специалистом в военной области. Поэтому никак не могу прокомментировать ситуацию вокруг Красного Лимана. Однако могу вас заверить, что ЧВК “Вагнер” будет в дальнейшем выполнять те задачи, которые перед ними поставлены. Живыми или мертвыми”, — цитирует Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Министерство обороны сообщили об отводе союзных войск из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.