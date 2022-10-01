 

Против москвича, сдававшего жильё только лицам азиатской внешности, возбудили уголовное дело

01.10.2022, 19:33, Разное
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Следственный Комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против 38-летнего москвича Нияза З. за разжигание ненависти и национальной розни.

В СК отмечают, что мужчина нарушал нормы Конституции, сдавая в аренду жилплощадь исключительно людям, предположительно принадлежащим к определённым гаплогруппам.

– Уроженец города Ош, Киргизской ССР, вступивший в гражданство Российской Федерации в 2015 году, размещал на ресурсах телекоммуникационной сети «Интернет» объявления с предложением аренды жилья исключительно людям с характерной азиатской внешностью. При попытке иных лиц арендовать жилое помещение владелец им категорически отказывал, ссылаясь на текст объявления, – объяснили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, за прошедшие шесть месяцев отказ получили 28 армян, 17 азербайджанцев, 32 представителя других народов Кавказа и более 50 россиян славянской внешности, идентифицирующих себя как русские. Один из них, член партии «Другая Россия», после общения с Ниязом З. обратился в правоохранительные органы с целью реализовать свои конституционные права.

Следователи усмотрели в поведении уроженца Киргизии действия, направленные на унижение человеческого достоинства. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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