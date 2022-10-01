Мнение: Нерест, или Тяжелый приступ эйфории

Вы, ей-богу, будете смеяться – но факт налицо: они опять в эйфории! Охренеть. «Они» – это, как вы понимаете, все тот же мой добрый народ, дорогие соотечественники. Воодушевились, у них опять душевный подъем. Как же – «приросли территорией». Путин, опять же, «воодушевил речью», в которой «все правильно сказал»: и про борьбу с Западом, и про «родителей №1» и «№2».

Так что – у нас опять счастье. В принципе, причину я уже не раз называл: народ отчаянно, из последних сил цепляется за последнее, что у него осталось – пылкое убеждение, что он «умеет воевать». Про всё остальное уже наступило прозрение, про войну – еще нет. «Да, мы умеем воевать, но не хотим чтобы опять…» и т.д., точнее – и точка, как теперь модно. Вы скажете, что вроде и это убеждение должно было рассеяться как дым над лиманом, за 7 месяцев весьма относительно победоносной войны – но в том и дело, что мы имеем дело не с просто национальным заблуждением, но со СВЕРХЦЕННОСТЬЮ. От сверхценности не так-то просто отказаться, а точнее – чревато. Отказ от сверхценности – крах всей картины мира и «образа себя».

Поэтому Путин – четкий локатор, улавливающий чаяния глубинного народа (именно поэтому он столько и сидит в своем кресле), и со своей «мобилизацией» опять попал в яблочко. Не в том смысле, что поступил правильно с точки зрения каких-нибудь там «интересов России» – а в том, осуществил то, о чем мечтала уязвленная народная душа. А душа вовсе не желает выжить – душа жаждет испить чашу до дна. Она не хочет верить очевидному, а именно – что воевать она не умеет ТОЖЕ. И Путин, как добрый психиатр, даёт народной душе УБЕДИТЬСЯ.

Отсюда и эйфория. Глубинный народ благодарен своему доброму доктору Путину, который остается стабильно безумен почти в унисон с его народной душой, разве что на шаг впереди. Они идут на фронт, они учиться не собираются – их ведет убеждение, что воевать они умеют ТАК. Потому что «русский народ – великий воен» – что-то такое орал ему со сцены патентованный безумец и всенародно любимый ублюдок Охлобыстин.

Это нерест. Нерест, на который идут самцы, а не самки – то есть те, кто обречен в любом случае не принести потомства. Генетический сбой. Движение с закрытыми глазами.

Надеюсь, что это уже последняя эйфория, и приступ не будет продолжительным. Пробуждение будет ужасным, но хватит уже, ей-богу. Пора просыпаться. «Страшен сон, да милостив бог».

И ведь причина – всё та же нацидея НБС, «Надо быть скотами». Прикол в том, что за неправое дело в великие воины не пробиться – нам по крайней мере. Надо выбирать, кем быть – или-или. Или скотом, или великим воином. Вместе – не получится.