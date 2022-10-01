 

Мнение: Президент и Родина

01.10.2022, 19:13, Разное
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Перечитал вчерашнее обращение президента моей страны. От начала до конца перечитал.

И споткнулся, как о порог, вот на этих словах.

«И хочу завершить своё выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина: «Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдания – моё горе; его расцвет – моя радость».  За этими словами – великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков».
Отсюда

А если я созерцаю и думаю, пою и говорю по-татарски, я уже не имею права любить Россию и говори об этом? Не имею права считать Россию Родиной?

Какой-то очень неприятный осадок остался от этих слов президента мой страны, мой Родины…  Мне интересно, такое чуство недоумения возникло только у меня?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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