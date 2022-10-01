Доколе?! – Личное мнение

Есть ощущение, что в Британии не очень по-доброму относятся к невесткам в семье. Хорошенькую Меган ругают в королевской семье, а жену старшего сына Бекхэмов Николу Пельц пока просто отчитали.

Говорят, сам Дэвид сделал замечание сыну. Заявил, что в их семье сор из избы не выносят.



Отчитали? Не горюй. Фото: Соцсети

А что сделала Никола? Да по факту и ничего не сделала! Подумаешь, рассказала, что её обижает свекровь.

«Мы в нашей семье так не поступаем — и ты об этом знаешь. Что будет дальше, зависит от вас, но с этой драмой надо заканчивать», — якобы заявил футболист Дэвид сыну.

Возомнил, видимо, себя Карлом III и отчитал сыночку.

А невестка ведь даже не виновата. Рассказала в каком-то интервью, что Виктория не сшила платье, которое хотела девушка. Игнорировала новобрачную во время подготовки к церемонии сочетания.

И что, кто тут виноват? Правильно, Никола всё рассказала. Какой это сор из избы? Это чувства и мнение обиженного ни за что человека.

Доколе? Доколе, хочется спросить, в Британии будут ущемлять невесток!

Вот когда у вас появится невестка, вы же так не станете делать?

—