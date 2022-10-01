Мнение: Доллар-вампир, инфляция евро и подарки в эпоху изобилия

1. США выдаивают финансовые соки из своих союзников-марионеток. За 12 месяцев американский доллар укрепился к корзине других валют на 22%, тогда как канадский доллар упал на 8%, австралийский – на 12%, евро – на 18%, а британский фунт и японская иена – и вовсе на 22% и 23% соответственно (ссылка):



Паникующие инвесторы перекладывают свои средства в доллар и отказываются от инвестиций в собственные экономики, ослабшие на фоне энергокризиса. А трейдеры вынуждены приобретать доллары для закупки товаров из США – нефти, СПГ и прочей промышленной продукции, поскольку импорт из Росси частично заблокирован, а в ЕС производство стремительно падает.

В нормальной ситуации укрепление доллара скорее навредило бы американскому экспорту, увеличив издержки производителей. Но сейчас, когда по некоторым позициям экспорт из США стал для Европы почти безальтернативным, рост доллара играет в пользу американцев со всех сторон.

Впрочем, с учётом слишком дорогой для неэффективных американцев нефти и ожидаемой рецессии в ЕС, избежать спада экономики США будет весьма непросто. Если европейским марионеткам поплохеет слишком сильно, то американцы лишатся экспортных заработков из-за падения платёжеспособности основных клиентов.

2. А Европе, тем временем, всё хуже и хуже. Официальная инфляция в зоне евро (19 стран) впервые в истории превысила 10% (ссылка). Евросоюз (27 стран) пробил эту отметку ещё ранее, и инфляция там по итогам сентября будет ещё выше (данные пока не вышли).

Вот свежая версия таблички с цифрами инфляции по европейским странам и США от блогера Genby (ссылка).





Как видно, если в Центральной и Восточной Европе инфляция продолжает разгоняться (особенно резко в Германии и Нидерландах,) в США, Британии и некоторых других странах Западной Европы наступила некоторая передышка. Причин несколько: цена на нефть чуть упала, урожай поспел и, по-видимому, для США сыграло роль всё то же укрепление доллара, удешевляющее импорт.

Но на горизонте уже холодная зима, общее падение европейской промышленности и рецессия в Европе. Многие отрасли будут в кризисе (в частности, сельское хозяйство на Западе столкнётся с дефицитом и дороговизной удобрений, которые необходимо закупить к следующему году). С производством товаров будет всё хуже, при этом население США и ЕС пока ещё растёт за счёт мигрантов и беженцев. На всех всего не хватит, а значит, будет усиление дефицита и рост цен.

Так что стоит ожидать не снижения инфляции на Западе, а новых её рекордов. При этом, конечно, США постараются переложить основную тяжесть проблем на Европу.

3. В Школе капитализма я рассказываю, как изменился ритуал подарков в эпоху всеобщего изобилия. Цитирую из начала поста (ссылка):

Самое сильное место капитализма — исполнение материальных желаний. Если вам захочется пиццу, вы можете заказать её за одну минуту и получить горячей на дом уже через полчаса. Если вам понадобится беличья кисточка или, скажем, плашки три восьмых, вам достаточно заглянуть в ближайший магазин, и там всё это будет, причём по весьма доступной цене. Были бы только деньги, а уж конвертировать их в товар несложно.

Из этого вытекает проблема подарков, которая в нашем обществе многих ставит в тупик. С одной стороны, делать подарки нужно, ибо у нас так заведено, а быть белой вороной, исключённой из важного социального ритуала, мало кто готов. С другой стороны, при капитализме нет никакого смысла дарить условный утюг.

Во-первых, утюг у вашего реципиента уже есть, может быть, даже не один. И гладильная доска тоже есть, и корзина для белья, и какое ещё угодно бытовое добро, какое только может прийти вам в голову — вплоть до пластикового колечка под провод питания утюга…