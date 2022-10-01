 

Передвигается с трудом: сжираемая изнутри страшной болезнью Малышева вышла в люди

01.10.2022, 18:20, Разное
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Главный доктор Российского телевидения Елена Малышева некоторое время назад пропала со всех радаров. Хейтеры утверждали, что она с концами переехала в США, однако телеведущая опровергла такие предположения, выступив с заявлением. “Все – ложь”, – жестко пресекла она тогда фантазии завистников.

Наконец-то, после долгого молчания Елена Малышева вышла в люди: опубликовала в своем Телеграм-канале пост, где рассказала о переживаемом стрессе. Каждый современный человек сталкивается со стрессом почти ежедневно. Однако естественная реакция “бей или беги”, закрепившаяся в ходе эволюции, невозможна к реализации в современном мире.

“Поэтому стрессорные гормоны сжигают нас изнутри”, – отметила Малышева. Таким образом, каждый из нас: и вы, и Елена Малышева, сжираемая изнутри страшной болезнью под названием стресс, ежедневно борется с этим недугом.

Пауза в карьере, напомним, была вызвана тем, что телеведущая проходила лечение. Из-за невыносимых болей в подвздошной кости Елена Малышева была вынуждена обратиться в специалистам. Елена так мучалась, что передвигалась с трудом, так что ее можно понять: в такой ситуации не до работы.


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