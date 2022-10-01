Операцию по смене пола детям без согласия родителей разрешили проводить в Калифорнии, утверждают в России

В США, в Калифорнии врачи смогут проводить операцию по смене пола детям без согласия родителей, законом запрещено судам и юристам сообщать о проведении таких медицинских процедур по запросам из других штатов.

Соответствующий закон подписал губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, объяснив, что решение принято во имя равенства и признания, передает RT.

Инициатором появления документа является член местного сената Скотт Винер, считающий, что Калифорния должна быть «штатом-убежищем», где дети из других регионов страны смогут проходить так называемые операции по гендерной аффирмации и гормональную терапию.

Согласно закону, калифорнийские суды и юристы не смогут следить за исполнением повесток из других штатов с требованиями к поставщикам медицинских услуг сообщать о проведении таких медицинских процедур в отношении несовершеннолетних.

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В 2021 году в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином США, получившим паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.

Напомним также, неоднозначные заявления помощника министра здравоохранения вызвали шквал критики в США. Рейчел Левин, которая сама является трансгендером, в прямом эфире призвала при помощи медикаментов блокировать физиологическое развитие детей, чтобы они выбирали пол сами еще до переходного возраста.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения недавно выпустила руководство, в котором утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам. ВОЗ объявила, что «выходит за рамки» бинарных терминов, признавая «разнообразие».

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