 

Операцию по смене пола детям без согласия родителей разрешили проводить в Калифорнии, утверждают в России

01.10.2022, 18:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В США, в Калифорнии врачи смогут проводить операцию по смене пола детям без согласия родителей, законом запрещено судам и юристам сообщать о проведении таких медицинских процедур по запросам из других штатов.

Соответствующий закон подписал губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, объяснив, что решение принято во имя равенства и признания, передает RT.

Инициатором появления документа является член местного сената Скотт Винер, считающий, что Калифорния должна быть «штатом-убежищем», где дети из других регионов страны смогут проходить так называемые операции по гендерной аффирмации и гормональную терапию.

Согласно закону, калифорнийские суды и юристы не смогут следить за исполнением повесток из других штатов с требованиями к поставщикам медицинских услуг сообщать о проведении таких медицинских процедур в отношении несовершеннолетних.

Ранее отказавшаяся называть девочку мальчиком учительница в США выиграла суд.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции, заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский.

В 2021 году в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином США, получившим паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.

Напомним также, неоднозначные заявления помощника министра здравоохранения вызвали шквал критики в США. Рейчел Левин, которая сама является трансгендером, в прямом эфире призвала при помощи медикаментов блокировать физиологическое развитие детей, чтобы они выбирали пол сами еще до переходного возраста.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения недавно выпустила руководство, в котором утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам. ВОЗ объявила, что «выходит за рамки» бинарных терминов, признавая «разнообразие».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.21 / Сроки сдачи судна «Керченский пролив» перенесли из-за санкций

16.06.21 / В Офисе Зеленского планируют заменить трех глав ОГА – СМИ

07.03.21 / Участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение»

16.03.21 / Принц Гарри впервые после интервью Уинфри поговорил с братом и отцом – журналистка Гейл Кинг

04.08.21 / “Похожи на серебряные динары времен Римской империи”. На границе с Молдовой выявили старинные монеты

22.08.20 / «Убийцу из Золотого штата» приговорили к пожизненному заключению

30.04.21 / Канцлер Австрии предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

24.09.20 / Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

12.11.20 / Победившая на выборах уборщица сложила полномочия

26.10.20 / Выборы в Черкассах выигрывает действующий мэр, во второй тур выходит также кандидат от “Голоса” – экзит-полл студии Шустера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика