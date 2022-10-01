 

Боррель счел несвоевременным стремление Украины вступить в НАТО

01.10.2022, 18:03, Новости дня
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Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент, важнее сейчас поддерживать обороноспособность страны, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель испанскому телеканалу «24 орас».

По его мнению, желание Киева вступить в альянс можно понять, «но это не основной вопрос на данный момент». Глава дипломатии ЕС считает, что важнее сейчас поддерживать способность Украины к обороне, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.

В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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