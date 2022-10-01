Эксклюзив: Нюша впервые показала сына и рассказала о способах решения проблем в браке

Затерянный в океане остров, удаленная от чужих глаз вилла — выбирая Мальдивы в качестве места отдыха в этом году, Нюша и Игорь точно знали, где хотят отметить годовщину. Летом 2017 года именно здесь они стали мужем и женой. Это положило начало истории их семьи, которая сегодня насчитывает уже четырех человек. В ноябре 2018-го Нюша родила дочь Симбу, а 20 декабря 2021 стала мамой сына, которого назвали Саффроном.

Нюша идет по берегу и улыбается. “Я по-особенному чувствую себя здесь. Происходит слияние с природой. В больших городах это забывается — вихрь событий, дела, рутина. А здесь ты замедляешься и думаешь о том, что на самом деле по-настоящему важно в жизни”.

А что по-настоящему важно для вас?

Это моя семья, дело, которым я занимаюсь, мое внутреннее состояние. Материнство — важная часть моей жизни, но для меня как для творческого человека очень важно не останавливаться, продолжать получать новые знания, получать новые навыки.

Вы на пару лет покинули сцену, не боялись брать паузу? Все-таки после пандемии артистам и так было непросто, был риск совсем пропасть с радаров. Каждый день появляются новые звезды.

Не боялась. Музыка — мое призвание. Дело, которое всегда со мной. У меня за плечами большой опыт — более десяти лет работы в шоу-бизнесе, огромное количество хитов, которые месяцами и годами занимали первые строчки хит-парадов, всевозможные премии. Если не ошибаюсь, я шесть раз проехала с турами по всей России. Я не испытываю переживаний по поводу того, что завтра обо мне могут забыть. Но даже если так и будет, думаю, свой след в российской музыкальной индустрии я уже оставила. У меня есть аудитория, которая формировалась годами, она росла, развивалась вместе со мной. Я ее очень ценю и люблю, это больше чем поклонники, это семья, которая идет по жизни рядом. А меняется все, время не стоит на месте, сама жизнь — это движение. Я хотела родить детей, пожить для своей семьи. И решила для себя, что мир может какое-то время подождать.

Вы назвали сына необычным именем. С чем это связано?

В моей жизни тема необычных имен достаточно актуальна. (Смеется) Я сама яркий тому пример. В этом вопросе у нас с мужем полная идиллия, споров не было. Он тоже любит оригинальность.

Вы говорили, что с этим именем связана какая-то чуть ли не мистическая история. Расскажете?

В отличие от старшей дочки Симбуси, у которой двойное имя — Серафима-Симба, имя для сына мы выбирали значительно быстрее. Перед рождением дочки мы рассматривали около двадцати вариантов имен. Думали, примеряли, отсеивали. При выборе имени для сына у нас с мужем не было ни одного варианта. За месяц до родов решила посоветоваться с поклонниками, попросила прислать интересные варианты, шутила: быть ли Пумбе? Я получила огромное количество разнообразных вариантов, но так и не выбрала среди них.

Буквально за неделю до родов мы остановились на двух вариантах: Саффрон и Соломон. Оба имени нам нравились, мы ждали некоего момента, который поможет сделать выбор в пользу одного из них. Накануне появления малыша на свет мы должны были встретиться с подругой и перепутали адрес, приехали не туда. Шли по открытому торговому центру, где я случайно увидела билборд, на котором было написано “Сафрон”. Наша семья обращает внимание на знаки. Мы с мужем решили, что сомнений быть не может. Сын будет носить имя Саффрон.

Как малыша приняла ваша старшая дочь?

С большой любовью, трепетом и нежностью. Во время моей беременности мы с ней много разговаривали о том, что скоро у нас появится малыш и ему нужно будет уделять много внимания, без нашей помощи он не сможет есть, ходить и так далее. Она очень ждала его, и теперь с радостью помогает.

Вы решили родить сына в Дубае и сейчас приняли решение жить на две страны. Почему выбор пал именно на этот город?

Муж работает в международной спортивной организации, да и в целом мы семья, которая любит путешествовать. Мы поняли, что нам было бы удобно базироваться в двух городах, двух странах. Раньше мы проводили много времени в Испании, теперь стало удобнее в Эмиратах. В Дубае очень активная жизнь, а Испания все же больше страна для отдыха. Дубай — город деловой, как и Москва. Там большая квинтэссенция людей, которые занимаются инновациями. На данный момент это отличный вариант для нашей семьи.

Комфортно ли вам в Эмиратах? Не мешает разница менталитетов?

Нам комфортно, потому что мы привыкли работать в международном формате. Я, например, была когда-то представителем России в Катаре на чемпионате мира по гандболу. Периодически появляются какие-то подобные проекты, за которые я берусь с удовольствием. Мне нравится представлять свою страну в мировом пространстве. В Эмиратах у нас много друзей из разных уголков планеты, которые, как и мы, живут на несколько стран, перемещаются в зависимости от сезонности, много путешествуют. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Нам очень нравится погода, атмосфера гостеприимства и толерантности, люди тут во многом стремятся к развитию. При этом я достаточно часто прилетаю в Москву, месяц там — месяц тут. Не успеваю даже соскучиться по Москве.

Когда вы планируете возвращаться к работе?

Уже начала это делать. Мне было важно уделить время своей семье, я искренне рада, что перерыв в работе был, такие моменты, как рождение детей — редкие этапы в жизни, хотелось насладиться ими по полной. Но я очень энергичный человек, так что долго быть в роли только жены и матери мне было бы сложно. Предпочитаю гармонично сочетать карьеру с семьей, находить время на все.

Уже намечены планы на конец осени — начало зимы. Есть интересный и даже необычный материал, есть идеи, в которых сочетаются несколько моих проявлений. И конечно же, без музыки никуда.

То есть скоро мы услышим новые песни?

Да, я готовлю сингл. И есть еще несколько проектов, о которых пока рано рассказывать. Параллельно стараюсь заниматься саморазвитием. Не так давно мы с мужем делали совместный семейный ретрит, и теперь мне хочется поделиться знаниями, которые мы приобрели. Но приоритет отдан музыке. Как автор песен, композитор, я продолжу делиться своими историями. Очень хочу, чтобы появились дуэтные песни с другими артистами. Сейчас ведется большая работа в музыкальном направлении. Мы с командой стараемся, чтобы как можно скорее порадовать моих слушателей.

Расскажите о ваших совместных проектах с мужем. Комфортно ли работать с супругом? Кто из вас за что отвечает?

Не могу сказать, что у нас много совместных проектов, но один точно есть — речь о ретрите. Это достаточно новая область деятельности для нас обоих. С мужем мы на одной волне, креативим вместе, и каждый привносит свой опыт и свои знания.

Игорь предложил мне провести семейный ретрит. Это прекрасная возможность поделиться нашими знаниями, опытом, всем тем, что мы изучили за достаточно долгое время и стали использовать в своей жизни. На ретрите я отвечаю за танцевальные практики. Игорь проводит сессии энергодыхания, помогает снять эмоциональные и физические зажимы. Думаю, эта история будет иметь продолжение. Следующий ретрит уже запланирован. Хочется, чтобы это было похоже на некий закрытый клуб единомышленников и близких по духу людей.

Эта история появилась на фоне какого-то личного опыта?

Да. За пять лет мы прошли большой путь вместе. Всякое бывало, и очень счастливые моменты, и непростые времена. Но тем не менее из всех передряг вышли достойно, всегда поддерживали друг друга и помогали выйти на новый уровень. Я считаю, отношения — взаимная ответственность и работа. Проявления любви трансформируются с годами. Ты испытываешь одно чувство, когда только встретил человека, через несколько лет эта любовь становится другой. Она будет меняться всегда. Предпочитаю относиться к совместной жизни как к увлекательному путешествию. Хочется, чтобы история жизни, которую мы решили писать вдвоем, была интересной и насыщенной.

Какие трудности в браке у вас бывают? Как с ними справляетесь?

В нашей паре это умение проговорить возникающие проблемы и быть искренними в том, что мы чувствуем. Я вообще считаю, что один из самых мощных инструментов в жизни — диалог, когда ты можешь признаться в том, что ты чувствуешь, не только партнеру, но и самому себе. Так каждый будет иметь возможность выбора, сможет принять оптимальное для себя решение. Чтобы вместе идти дальше, нужно иметь определенную смелость и желание. Диалог важен.

Очень давно, наверное, лет 10–12 назад, вы говорили мне в интервью о том, что хотите написать книгу. Не надумали?

(Смеется) Я вынашиваю эту мысль приличное количество времени. Недавно она реализовалась в курс “Примерочная профессий”, который я создала. Многие люди не могут найти свое призвание, и я решила, что могу выступить как вдохновитель и мотиватор — дать людям возможность узнать о самых современных и универсальных профессиях. И понять главное — заниматься нужно любимым делом. Просыпаться с горящими глазами. Это правило любви к себе, это счастье. А про книгу я продолжаю думать. Возможно, когда-нибудь и напишу.