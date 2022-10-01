 

«Встань и иди» – врач призывной комиссии ростовского военкомата за день исцелил десятки тяжело больных призывников

01.10.2022, 17:33, Разное
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Хирург-ортопед призывной комиссии Ленинского районного военкомата г. Ростов-на-Дону Яков Махов поставил рекорд в лечении сколиоза третьей и четвёртой степеней, а также запущенных форм плоскостопия.

За день в ходе его обследований от этих тяжёлых заболеваний исцелились несколько десятков призывников.

Доктор использовал авторскую методику лечения, основанную на визуальном осмотре стопы пациента сквозь прищур. Внимательно изучив ступню пациента, Махов производил громкий хлопок в ладоши и объявлял: «Встань и иди». Если призывник после этого мог встать на ноги и сделать несколько шагов, врач диагностировал у него исцеление, позволяющее присвоить категорию годности «А».

Пользуясь своей уникальной методикой, доктор Махов за один рабочий день избавил от страшных заболеваний 34 призывников, за что был удостоен почётной грамоты.

– Я очень рад, что попал к такому хорошему эскулапу. Я избегал все городские больницы, и всюду мне ставили искривление позвоночника и плоскостопие, из-за чего я не смог даже отслужить в армии, – рассказывает призывник Роман Ч. – Слава богу, доктор Махов разом вылечил меня от этих болезней, причём даже без единой таблетки и клизмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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