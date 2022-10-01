К премьере фильма «Лучшие в аду»: политолог Елисеева объяснила, почему РФ нужно честное военное кино

К выходу на экраны готовится новый блокбастер киностудии Aurum Production «Лучшие в аду». Подобные фильмы, считает политолог Наталия Елисеева, помогают донести до аудитории суть происходящих в мире событий.

Картина «Лучшие в аду» будет эксклюзивно представлена на платформе «ЯRus» с 5 по 10 октября. После этого фильм появится в российских онлайн-кинотеатрах, где уже есть другие блокбастеры студии — «Солнцепек», «Турист» и «Гранит». Все эти ленты объединяет не только военная тематика, но и патриотическая направленность.

По мнению Наталии Елисеевой, в российском обществе существует большой запрос на военное кино.

«Рассуждая о таких фильмах, как “Лучшие в аду”, можно привести в пример кино “Солнцепек”. В последнем есть такая сцена, когда школьный учитель занимается с детским хором, а потом в здание прилетают снаряды… И дальше мы видим трупы детей. Я очень часто видела, как люди разного возраста реагируют на данную сцену, и в такие моменты до них что-то начинает доходить из происходящего в мире. Поэтому такие фильмы, как “Лучшие в аду” и “Солнцепек”, повествующие о том, что происходит — они нужны», — уверена она.

По словам Елисеевой, кино стало одним из каналов информации, инструментом, помогающим донести до зрителей суть тех или иных событий. Поэтому после просмотра «Лучших в аду» аудитория сможет ознакомиться с новыми сведениями и сделать собственные выводы.