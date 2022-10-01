 

Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная

01.10.2022, 16:58, Разное
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Тело Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой, почти полностью покрывают татуировки. Общественность считает, что сын актрисы – настоящий фрик, ведь мало кто бы решился подвергнуть свое тело такому количеству болезненных процедур. Чего стоят одни лишь татуировки на лице юноши!

Жаль только, что некоторые из них сделаны не на очень высоком уровне, поэтому со временем изменили свой цвет с черного на синюшный.
Впрочем, это не проблема, ведь сын Яковлевой уже начал лазерное удаление самых неудачных.

Елена, впрочем, к внешности сына давно уже привыкла и даже защищает его перед хейтерами. Мать отмечает, что при всем его необычном экстерьере, вредные привычки ему чужды.

“Я не употребляю алкоголь, не курю и вообще ничего не употребляю”, – поделился как-то Денис Шальных.

Недавно он и вовсе увлекся спортом: стал регулярно посещать спортзал и смог, спустя некоторое время, похвастаться фигурой Апполона. Так что от девушек у Дениса отбоя нет.

Недавно он притащил в дом новую лохматую бабищу. На странице в своей социальной сети, которая для многих в современном мире является вторым домом, он разместил пост, посвященный девушке его мечты. На фотографии запечатлена Кара Делевинь, известная модель и актриса, переживающая состояние нервного срыва. Бледная, со спутанными волосами девушка растерянно стоит возле своей машины.

Так что теперь мы знаем, как выглядит идеал сына Елены Яковлевой: хрупкая и беззащитная блондинка, которая любит татуировки и нуждается в заботе, а также в крепком мужском плече. Есть кто на примете?


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