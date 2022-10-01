 

Врачи наплевали на первый инсульт страдальца Моисеева: Посоветовали выспаться

01.10.2022, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правда, их количество остается загадкой до сих пор. О том, что у звезды их было аж три штуки, сообщил Сергей Горох – близкий друг и арт-директор. До этого доподлинно было известно лишь о двух.

В эфире шоу “Секрет на миллион” помощник Бориса Моисеева рассказал, что первый инсульт врачи попросту проигнорировали. Это случилось 12 лет назад. Тогда певец позвонил Гороху и сказал, что “уснул на секунду за рулем”. Арт-директор тут же отправил артиста домой, а домработнице приказал вызвать скорую помощь.

Когда врачи приехали, то сделали довольно поверхностный осмотр Моисеева, посоветовав “хорошо выспаться”. Наутро близкие заметили, что у артиста начались проблемы с речью, и только после этого Сергей Горох уговорил звезду госпитализироваться. Как оказалось, врачи наплевали на инсульт при первичном осмотре, не заметив симптоматику.

Напомним, второй инсульт случился с Борисом Моисеевым в 2015-м, после него артист уже не оправился. Певец начал вести затворнический образ жизни, так как с трудом говорил и двигался – у него парализовало руку и верхнюю губу.

Прощание со страдальцем Борисом Моисеевым пройдет 2 октября 2022 года на Троекуровском кладбище.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.22 / Брюки палаццо по-прежнему в тренде: секреты выбора актуальных моделей на лето для разных случаев

13.07.22 / В какую недвижимость стоит вкладывать деньги в 2022 году: совет начинающему инвестору от эксперта

22.08.20 / Великобритания запретила экспорт чая в Россию после отравления Навального

08.01.22 / Какие обследования пройти после COVID-19: пошаговая инструкция

18.03.22 / Samsung Galaxy Book2 Pro заметили в продаже

17.05.21 / Не только эмоциональный срыв: причины выпадения волос и рекомендации Светланы Фус по сохранению их здоровья

20.02.22 / Мусороперерабатывающий завод в Янино может ухудшить экологию

30.06.22 / Не смогли спасти: Убитая разводом с мужем Пугачева оказалась на кладбище

14.12.21 / Хор имени Александрова разгромил Моргенштерна в рэп-баттле

30.06.21 / Действия России продолжают вызывать панику, теперь её вооруженные ракетами истребители «запугали» фрегат ВМС Нидерландов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика