Врачи наплевали на первый инсульт страдальца Моисеева: Посоветовали выспаться

Правда, их количество остается загадкой до сих пор. О том, что у звезды их было аж три штуки, сообщил Сергей Горох – близкий друг и арт-директор. До этого доподлинно было известно лишь о двух.

В эфире шоу “Секрет на миллион” помощник Бориса Моисеева рассказал, что первый инсульт врачи попросту проигнорировали. Это случилось 12 лет назад. Тогда певец позвонил Гороху и сказал, что “уснул на секунду за рулем”. Арт-директор тут же отправил артиста домой, а домработнице приказал вызвать скорую помощь.

Когда врачи приехали, то сделали довольно поверхностный осмотр Моисеева, посоветовав “хорошо выспаться”. Наутро близкие заметили, что у артиста начались проблемы с речью, и только после этого Сергей Горох уговорил звезду госпитализироваться. Как оказалось, врачи наплевали на инсульт при первичном осмотре, не заметив симптоматику.

Напомним, второй инсульт случился с Борисом Моисеевым в 2015-м, после него артист уже не оправился. Певец начал вести затворнический образ жизни, так как с трудом говорил и двигался – у него парализовало руку и верхнюю губу.

Прощание со страдальцем Борисом Моисеевым пройдет 2 октября 2022 года на Троекуровском кладбище.