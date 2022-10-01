Спектакль, который нельзя пропустить: в театре Пушкина ставят “Багровый остров”

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина открывает сезон больших премьер. Самая ожидаемая из них – спектакль “Багровый остров” в постановке Евгения Писарева и Федора Левина. Пьеса “Багровый остров”, написанная Михаилом Булгаковым на основе собственного фельетона специально для Камерного театра (предшественника Пушкинского театра), была поставлена на его сцене в 1928 году и пользовалась огромным успехом. Однако вскоре спектакль был закрыт. И вот спустя годы зрители снова увидят эту историю в “родных стенах”

“Багровый остров”, репетиция

Действие спектакля разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму “Багровый остров”, судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссеру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…

Зрителей ждут яркая, неожиданная, полная приключений история, абсурдные персонажи и фирменный булгаковский юмор.

Эта пьеса была прочитана в прошлом сезоне в рамках лаборатории “Камерный театр. Возвращенные страницы”, посвященной репертуару театра Александра Таирова. Я считаю, что благодаря подобным проектам мы продолжаем дело нашего знаменитого предшественника, чтим его славные традиции. “Багровый остров” сразу завоевал любовь зрителей, поэтому я решил дать жизнь этому спектаклю на большой сцене, – рассказывает режиссер-постановщик и художественный руководитель театра Пушкина Евгений Писарев.

В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, Владимир Григорьев, Алексей Воропанов, Валерия Ёлкина, Андрей Сухов, Иван Литвиненко, Антон Гращенков, Кирилл Чернышенко, Александр Кубанин, Сергей Ланбамин, студенты Школы-студии МХАТ курса Евгения Писарева.