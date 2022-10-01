Вучич напомнил хорватам встречу Гитлера с цветами

Президент Сербии Александар Вучич напомнил хорватам, что это они, а не сербы встречали Гитлера с цветами, сообщил сербский лидер телеканалу «ТВ Пинк».

Вучич прокомментировал карикатуры в хорватской прессе, где он, премьер Венгрии Виктор Орбан и кандидат в премьеры Италии Джорджа Мелони изображены с гитлеровскими усами. Он отметил, что хорваты, которые встречали с цветами Гитлера, говорят об этом тем, кто с ним боролся с первого дня, передает ТАСС.

Ранее власти Хорватии запретили президенту Сербии посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте бывшего концлагеря Ясеновац. В Белграде назвали это решение скандальным и антиевропейским. Вучич собирался посетить Ясеновац и почтить память сербов, погибших в лагере во время Второй мировой войны. Практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток со стороны хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами (усташами) в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории независимого государства Хорватия, сотрудничавшего с нацистской Германией. В Ясеноваце погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники режима усташей, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.

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