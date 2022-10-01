 

Футболист «Оренбурга» Сычев сделал предложение своей девушке во время матча

01.10.2022, 15:46, Новости дня
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычев сделал предложение своей возлюбленной во время матча 11-го тура чемпионата РФ по футболу с «Сочи».

На 44-й минуте Сычевой забил гол в ворота «Сочи», а потом подбежал к одной из трибун стадиона, где с букетом сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием, передает РИА «Новости».

После первого тайма в матче «Оренбург» – «Сочи» хозяева ведут со счетом 3:0. Спортсмен провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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