«Сереженька»: В Сети рассказали об отношениях Моисеева и его помощника Гороха

В Сети рассказали об истинных отношениях Бориса Моисеева и его помощника. Сергея Гороха танцор и певец называл «Сереженькой» и доверял ему во всем.

27 сентября из-за осложнений состояния здоровья скончался заслуженный артист Российской Федерации Борис Моисеев. Друзья, коллеги и просто поклонники его творчества вспоминают, каким был при жизни исполнитель хитов «Голубая луна» и «Глухонемая любовь». Так, его ближайшим другом был Сергей Горох, вместе с которым он пять лет назад даже пришел на выпуск программы «Секрет на миллион», выходящей на канале НТВ. Хозяйке студии Лере Кудрявцевой он представил спутника, как персонального помощника. В ходе передачи было видно, что ассистент певца действительно очень трогательно заботится о нем.

Дело в том, что шоу записывалось после перенесенного Борисом Моисеевым инсульта. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, артист пришел на встречу с ведущей и миллионами поклонников. Было видно, что ему трудно говорить, однако он не покинул студию, а Сергей Горох во всем помогал другу. Такое сопровождение уже тогда вызвало интерес как журналистов, так и многочисленных блогеров.

После смерти исполнителя от уже третьего инсульта телеканал снова показал старый выпуск с его участием. Своего помощника Борис Моисеев ласково называл Сереженькой и самым лучшим из своих друзей. Причем вместе мужчины, отметил селебрити, уже четверть века. Впрочем, уточнять, насколько они близки и можно ли назвать эти отношения романтическими, Моисеев не стал.